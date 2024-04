Zecchino d’Oro Show fa tappa a Torino: appuntamento al Teatro Colosseo

Dopo il grande successo dello scorso anno, prosegue nel 2024 lo Zecchino d’Oro Show, un evento teatrale che racconta il mondo dello Zecchino d’Oro facendo cantare e ballare adulti e piccini sulle note di alcune delle canzoni più famose della storia della manifestazione canora.

Lo spettacolo farà tappa a Torino al Teatro Colosseo il 27 aprile.

Lo Zecchino d’Oro Show, nato dalla collaborazione tra Antoniano, Stefano Francioni Produzioni e FriendsTV, porta in scena il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la musica che ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni di bambine e bambini, trasformandola in uno spettacolo teatrale interattivo durante il quale gli spettatori verranno trascinati in un’avventurosa caccia al tesoro.

Sul palco, assieme ai bambini e alle bambine (di età compresa tra i 4 e i 12 anni) del Piccolo Coro, saliranno anche i due fratellini attori Gregorio e Sabina e la mascotte Nunù, l'anisello più famoso d’Italia. Insieme metteranno in scena i brani più indimenticabili della manifestazione canora: dai Quarantaquattro gatti, passando per il Katalicammello e il Panda con le Ali. Uno show per i bambini di oggi, ma anche per quelli di ieri.

Per info: Zecchino d'Oro Show Tickets