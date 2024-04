Basket, ecco il test del Paladozza: Reale Mutua ospite della Fortitudo

Si entra nel vivo della volata finale della fase a orologio, prima di dare ufficialmente il via ai playoff. La Reale Mutua Basket Torino è reduce da un periodo non esattamente facile, avendo rimediato due sconfitte di fila contro Orzinuovi e Rimini, tre nelle ultime quattro se si contano anche la battuta d’arresto a Cividale e il successo interno con Trieste. I gialloblù sono a chiamati a rialzarsi ma il test che li attende è di quelli ad alto coefficiente di difficoltà: gli uomini di coach Ciani sono attesi al PalaDozza, uno dei campi storici della pallacanestro italiana, per affrontare la Flats Service Fortitudo Bologna di coach Attilio Caja. Appuntamento domenica 14 aprile alle ore 18.00. "Ultime due giornate di stagione regolare, con piazzamenti da conquistare e griglie playoff ancora da definire: questa può essere già una delle chiavi di lettura e di significato della partita che affronteremo domenica,” afferma coach Franco Ciani in sede di presentazione della partita. “Noi ripartiamo da un brutto momento che stiamo attraversando con le sconfitte contro Orzinuovi e Rimini. Il primo obiettivo ovviamente è andare al PalaDozza e ritrovare la vittoria proponendo una prestazione solida, ma c'è anche la necessità di inserire nuovamente Kennedy, facendogli ritrovare il ritmo-partita, inoltre dobbiamo pensare a lavorare su tutto ciò che sarà necessario quando inizieremo i playoff. Tatticamente sarà una gara difficile contro una squadra che esprime una pallacanestro solida e consistente, in un campo caldo, storico e di grande fascino."

GLI AVVERSARI

Club che non ha bisogno di presentazioni per storia e tradizione, la Fortitudo Bologna è una delle squadre protagoniste del Girone Rosso, attualmente seconda a pari merito con Udine con un record di 21 vittorie e 9 sconfitte (friulani avanti per scontri diretti a favore). Una formazione ben allenata da un coach di grande esperienza come Attilio Caja, la Flats Service ha anche raggiunto la finale di Coppa Italia LNP, vincendo nettamente in semifinale contro la corazzata Trapani e poi cedendo alla Unieuro Forlì. Tuttavia, come Torino, anche Bologna non appare in un momento di grande forma, avendo perso le ultime due partite contro Agrigento (in trasferta) e nel recupero di mercoledì sera contro Treviglio tra le mura amiche. Di conseguenza i bolognesi affronteranno la Reale Mutua con la stessa voglia di rialzarsi e ritrovare la giusta condizione in vista dei playoff, facendo affidamento su un gruppo che comprende un nucleo di italiani di grande esperienza e una delle coppie straniere più produttive del campionato. Si tratta di due lunghi “made in USA”: Mark Ogden, atleta di 206 cm che sa rendersi pericoloso sia dal perimetro che nel pitturato (16 punti, 9.1 rimbalzi e il 36% da tre in fase a orologio), e Deshawn Freeman, giocatore di grande fisicità e carisma (12 punti e 7 rimbalzi a partita, anche se non esattamente una sentenza ai liberi). Se nel pitturato coach Caja si affida al duo a stelle e strisce, sul perimetro può contare su esterni italiani di grande talento ed esperienza. Matteo Fantinelli è uno dei migliori playmaker del campionato, leader nella classifica degli assist nella fase a orologio con 7.4 a partita. Pietro Aradori ha vestito la maglia azzurra in passato e ora continua a mostrare il suo talento sotto la guida di coach Caja, mentre l’ala piccola Riccardo Bolpin completa il quintetto base. Coach Caja sta trovando un’ottima produzione anche da Alessandro Panni, passato dai 4.6 punti della prima fase ai 10.3 della fase a orologio. Prima della chiusura del mercato, al roster biancoblù è stato aggiunto un altro veterano come Marco Giuri, proveniente da Treviglio (il giovane Nicola Giordano ha fatto il percorso inverso). I lunghi di riserva Luigi Sergio e Alessandro Morgillo hanno il compito di dare minuti di riposo a Ogden e Freeman, mentre Alberto Conti e Celis Taflaj (ex Reale Mutua) completano le rotazioni di coach Caja.

NOTE E INJURY REPORT

Per Torino torna ad essere disponibile Keondre Kennedy, dopo aver saltato le ultime tre partite a causa di un infortunio al polpaccio sinistro. Coach Ciani avrà a disposizione tutto l'organico per la partita di domenica. Sono due gli ex di giornata, uno per parte: Marco Cusin aveva vestito la maglia della Fortitudo nel 2020/21, mentre Celis Taflaj ritroverà alcuni suoi ex compagni di Torino con i quali aveva giocato la stagione scorsa.

DIRETTA STREAMING

Partita visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram, X e Threads, e Basket Torino Official su Facebook).