Truly Design presenta l'opera d'arte che accoglierà il Giro d'Italia: 7 pannelli che ripercorrono Torino, dalla collina al centro storico

" Siamo tutti molto legati ancora all'utilizzo dell'auto, nel mio mandato mi sono posta l'obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e il trasporto urbano, momenti come questi sicuramente favoriranno la sensibilizzazione in quest'ottica - ha spiegato l'assessore all'Ambiente e alla Mobilità Chiara Foglietta - Fare lavoro di squadra significa raggiungere l'obiettivo nel più breve tempo possibile, le installazioni sono ottime e accattivanti, sapranno certamente attirare l'attenzione dei cittadini ".

"Truly è un collettivo di otto artisti che operano su Torino, abbiamo accolto subito l'invito per rappresentare un pezzo di storia del ciclismo e della città - ha commentato Emanuele, uno degli artisti di Truly Design - Tutto il nostro cuore è abbracciato in questo progetto, siamo molto legati alla città e al Motovelodromo".