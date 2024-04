La Ferrari di Elseid Hysaj prende fuoco: "Sto bene, difetto dell'auto"

(Adnkronos) - Sono stati momenti di paura quelli vissuti giorni fa dal calciatore della Lazio Elseid Hysaj. Mentre era al volante della sua Ferrari, insieme alla famiglia, è partito un principio di incendio. "Voglio precisare che sto bene, e stanno bene anche le persone che erano con me. Un difetto dell'auto - ha chiarito il difensore - ha provocato un principio di incendio mentre stavo percorrendo una strada, mi sono subito accorto della situazione e mi sono accostato, per fortuna senza alcun danno a persone o altri veicoli. Non si è trattato di un incidente stradale, chiarisco che è tutto ok e sono concentrato sulla partita di stasera", ha concluso ringraziando quanti, in queste ore, gli stanno mandando messaggi.