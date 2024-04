NUOVE NOTE - Coffi: "Dalla musica allo studio di registrazione per aiutare chi vuole esprimersi con la sua musica"

Salvatore Di Fazio, in arte Coffi , conosciuto e chiamato anche Slide Boy è nato a cresciuto nella periferia torinese. Ha iniziato ad approcciarsi alla musica nel 2017 scrivendo i suoi testi e imparando anche ad autoregistrarsi. Coffi nel 2023 apre un piccolo studio di registrazione, Nuvola Records , per dare spazio a chi vuole esprimersi musicalmente con i propri brani. Attualmente sta collaborando con Blankosss e sta lavorando alla creazione di un progetto importante che si intreccerà con quello attuale.

Come si è trasformato Salvatore Di Fazio in Coffi?

Ho scelto Coffi come nome d’arte perché i miei amici mi chiamavano così quando ero piccolo per via del colore della mia pelle, ma in modo molto amichevole. L’ho voluto usare come nome d’arte perché è una cosa che mi ha sempre rispecchiato e oggi ancora mi chiamano tutti così. Slide Boy invece è nato nel corso del tempo facendo musica, perché mi appartiene essere uno slide Boy: sono scivolato molto volte tra persone reali che veramente volevano darmi appoggio e supportarmi e passare del tempo con me. D’altra parte però ho incontrato anche persone che non meritavano neanche il mio tempo e ad oggi non fanno parte del mio percorso e automaticamente della mia vita.

Coffi o Slide boy? Da dove nascono questi suoi pseudonimi e perché sono due?

Coffi è il mio nome d’arte che mi rappresenta ma Slide Boy anche fa parte di me.

Cosa ispira la scrittura dei suoi testi?

La scrittura dei miei testi deriva da fatti realmente accaduti, da sensazioni o cose che vivo durante la mia vita di tutti i giorni. Con la mia musica cerco di trasmettere molte vibes che possono essere interpretate dall’ascoltatore come meglio crede.

Come è nata l’idea di creare un suo studio di registrazione?

La mia idea di creare lo studio è nata dal fatto che ho sempre avuto la necessità di fare musica. Così ho creato la realtà Nuvola Records per dare spazio a chi come me ha sempre voluto esprimersi musicalmente. Ultimamente sto lavorando a molti progetti con il mio beatmaker Blankoss, nel mio profilo Instagram e quello di Blankosss potete trovare tutti gli aggiornamenti della mia musica in uscita.

Sta lavorando alla pubblicazione di nuovi brani?

Tre settimane fa ho fatto un’apertura davvero importante a Verona: ho aperto Anna Pepe, per me l’artista rap più forte in Italia negli ultimi anni. È stato uno dei miei primi live importanti.

La sua Torino musicale e non.

La mia Torino musicale è fatta da me, da tutti gli artisti di Nuvola Records, e da tutti i ragazzi che come noi cercano di fare musica in modo genuino ed educativo per gli altri. Purtroppo c’è tanta gente a Torino che non ragiona così emarginando gli altri artisti che cercano di fare la stessa cosa, oppure lavorando con la musica in modo sbagliato e molte volte egoista. Per me musica vuol dire unione ed é un’arte che offre la possibilità di esprimerci e anche di collaborare insieme, specialmente per chi è dello stesso quartiere/cittá, ma anche per i ragazzi nuovi che provano ad approcciarsi a questo mondo.

News, appuntamenti, live in programma.

Una news fresca fresca è che domenica 14 aprile girerò un video freestyle che uscirà sul mio profilo social nella settimana seguente. Metterò in chiaro molte cose che chiuderanno un cerchio che non andrà ad intersecarsi con il mio percorso musicale. Quello che voglio dire è che ci saranno nuove uscite che apriranno la strada ad un percorso molto importante. Io in veste di nuvola Records sto organizzando molti live, dando la possibilità a molti artisti di potersi esibire. Per chi segue il mio profilo social e quello di Nuvola Records sarà aggiornato di ogni evento.