Da Moncalieri a Parigi la lunga estate olimpica di Miressi e Gilli: "Sogno una medaglia". "Obiettivo ripetere Tokyo"

Non potevano che essere loro, i due assi che Moncalieri ha regalato al nuoto azzurro, i grandi protagonisti della inaugurazione della nuova piscina comunale. "Un impianto bellissimo, che la città si meritava davvero", hanno detto in corso Alessandro Miressi e Carlotta Gilli, il gigante dei 100 stile libero (e delle staffette) e la pluri campionessa del nuoto paralimpico.

Miressi sogna la medaglia nei 100 stile

Mancano poco più di tre mesi al via dei Giochi di Parigi (quattro per la Gilli, ndr) ed è il momento di affinare la preparazione per arrivare al top all'appuntamento a cinque cerchi. "Finora è andato tutto per il meglio durante la preparazione, mi sento bene e conto di arrivare al 100% alle Olimpiadi", ha confessato Miressi. A Tokyo era stato grande protagonista nelle staffette, contribuendo ad un argento e un bronzo, oggi a 25 anni l'obiettivo è riuscirci nella gara singola: "Se firmo per una medaglia nei 100 stile? Subito, stiamo parlando delle Olimpiadi", ha detto senza tanti giri di parole Mirex.

Nel 2021 era giunto quinto, il sogno è migliorare quel piazzamento e salire sul podio: "Chi temo di più? Tutti, sono tantissimi quelli forti, non posso fare un nome solo", ha detto gigante di Moncalieri, appartenente al gruppo sportivo della Polizia. "Il primo step sarà fare una grande semifinale, perché ci saranno atleti di valore che resteranno fuori dalla finale", ha detto, mettendo tutti in guardia sulle difficoltà di una gara che brucia tutte le sue emozioni in pochi minuti.

Miressi non si dice preoccupato neppure di un eventualmente qualificazione con uno degli ultimi tempi: "Si dice sempre che è meglio correre nelle corsie centrali, ma magari chi sta all'esterno non viene considerato e poi sorprende tutti".

Gilli punta a ripetere i risultati di Tokyo

Carlotta Gilli dovrà invece attendere il mese di agosto per la disputa delle Paralimpiadi, ma ha le idee chiare già adesso: "Prima di pensare a Parigi ci saranno gli Europei, una tappa di avvicinamento fondamentale per la preparazione", ha detto la campionessa di Moncalieri, che a Tokyo seppe portare a casa ben cinque medaglie, due delle quali del metallo più pregiato.

A Parigi l'obiettivo allora è quello di arrivare a tre ori? La 23enne nuotatrice si schernisce e sceglie il basso profilo: "Sarei già strafelice di ripetere i risultati del 2021, confermarsi e rivincere spesso è molto più difficile. Di sicuro io lavorerò ogni giorno per poter ottenere il massimo". E magari, al rientro, ci sarà l'occasione per fare festa nella nuova piscina di Moncalieri.