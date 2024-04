Mezza Maratona e la Dieci: 5mila partecipanti alle due corse podistiche che si sono tenute stamattina a Torino

Alle 8,30 in punto di questa mattina l’Assessore allo Sport della Città di Torino, Mimmo Carretta, ha dato il via alla IX edizione della Mezza di Torino e della Dieci di Torino.

Cinquemila runner hanno letteralmente riempito il tratto di via Roma tra Piazza San Carlo e Piazza Castello in attesa del classico colpo di pistola. Valevole come prima frazione della Maratona Reale a tappe il percorso disegnato da Alessandro Giannone, patron di Base Running, ha toccato le bellezze sabaude della nostra città.

Nella distanza più breve, quella più partecipata, successo di Dematteis Martin (Sportification), che, grazie al crono di 31’ e 48”, ha la meglio su Lagona Marco 33’ e 04” (Caivano Runners) e Griglio Fabio 33’ e 21” (Atletica Saluzzo). Al femminile vince Badini Confalonieri Adelaide Anna (Battaglio CUS TORINO Atl.) che chiude con il tempo di 36’ e 49” su L’Epee Sarah Aimee 38’ e 50 (ASD Atletica Roata Chiusani) e Grange Cristina 39’ e 03” (Atletica Canavesana). La 21km vede sul gradino più alto del podio Ekwam Abraham (Kenya) in 1h 07’ e 16”. Argento a Ronchi Luca (Luciani Sport Team) in 1h 07’ e 49”. Bronzo per Kirui Timothy (Kenya) in 1h 08’ e 38”. Nella categoria femminile primo posto per Omosa Teresiah Kwamboka (Caivano Runners) in 1h 14’ e 35”. Secondo posto per Gamera Tetiana (Atletica Sandro Calvesi) in 1h 22’ e 33”. Terza Restagno Laura (Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo) in 1h 23’ e 47”. Sabato 13 aprile c’è stato un prologo d’eccezione con la IV edizione della School Run.

Una cornice fantastica con una pista d’atletica simulata e inscritta in Piazza San Carlo. Attori protagonisti gli alunni di 42 plessi delle scuole del primo ciclo del nostro Territorio che, con la metà della loro quota di iscrizione, hanno onorato il motto “Bambino Aiuta Bambino”. Cinquemila euro per l’Ospedale Infantile Regina Margherita! Un grazie di cuore ai 1.000 “Future Runner”.

Prossimo appuntamento della Maratona Reale nella formula delle corse più brevi è per il 19 maggio con la storica “TuttaDritta” che unirà Piazza San Carlo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi con la 10km più veloce d’Europa.