Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo abbraccia Perinelli

Il suo acquisto era nell’aria da tempo e oggi la Wash4green Pinerolo ha ufficializzato l’ingaggio di Elena Perinelli, classe 1995, 181 cm, ha disputato l’ultima stagione con Casalmaggiore, con i gradi di capitana.

Per lei è un ritorno in Piemonte, dopo 5 anni a Chieri e il ds Francesco Cicchiello accoglie così la nuova schiacciatrice: “Le sue qualità tecniche e la sua esperienza maturata in tanti anni di serie A1 dove ha esordito nel Villa Cortese a soli 15 anni, saranno uno dei punti di forza del nuovo mosaico che stiamo componendo”.