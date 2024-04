Sport |

Basket, la Reale Mutua perde capitan De Vico

Un’infiammazione ai tendini della cuffia dei rotatori della spalla destra gli impedirà di essere in campo contro la Tezenis Verona

Reale Mutua Basket Torino comunica che il proprio capitano Niccolò De Vico non sarà disponibile per la prossima partita contro la Tezenis Verona, valida per l’ultima giornata della fase a orologio di Serie A2 Old Wild West, a causa di un’infiammazione ai tendini della cuffia dei rotatori della spalla destra. Le condizioni del giocatore saranno costantemente monitorate dallo staff medico del club gialloblù nei giorni a seguire.

comunicato stampa

