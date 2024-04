Basket, domenica contro Verona ultimo impegno della Reale Mutua prima dei playoff

Siamo arrivati all’ultima giornata della stagione regolare. La maratona iniziata il 1° ottobre volgerà al termine questo weekend per dare successivamente spazio alle emozioni dei playoff.

AVVERSARIA VERONA

Questa domenica 21 aprile alle ore 18, la Reale Mutua Basket Torino scenderà in campo tra le mura amiche del Pala Gianni Asti, dove ospiterà la Tezenis Verona di coach Alessandro Ramagli nell'ultima giornata della fase a orologio e quindi della stagione regolare. Una sfida che si preannuncia di alto livello tra due squadre che si trovano in top-4 nei loro rispettivi gironi e che di conseguenza si sono aggiudicate il fattore campo nel primo turno dei playoff.

"Ultima partita della stagione regolare prima dei playoff, è la giornata che consegnerà a tutti noi i verdetti definitivi sui piazzamenti, gli abbinamenti e la composizione dei tabelloni dei playoff”, commenta coach Franco Ciani in sede di presentazione del match. “Questo rende interessante la giornata, anche se per i nostri avversari non cambierà nulla a livello di piazzamento, mentre a noi può ancora cambiare qualcosa anche in relazione ai risultati dagli altri campi. Noi dal punto di vista dell'approccio alla gara non cambiamo la nostra idea di base, che è quella di ritrovare una omogeneità di condizione e una maggior qualità del nostro gioco, per cercare di ottenere un risultato positivo. Domenica sera capiremo quello che ci succederà e che tipo di percorso ci aspetterà nella postseason, ma i 40 minuti che la precedono avranno una loro utilità al di là di tutto questo".

NOTE E INJURY REPORT

Niccolò De Vico non sarà a disposizione per la partita di domenica, poiché sarà tenuto a riposo a seguito di un'infiammazione ai tendini della cuffia dei rotatori della spalla destra. L'ex di giornata è Lorenzo Penna, che tornerà per la prima volta da avversario al Pala Gianni Asti dopo aver vestito la maglia Reale Mutua nel 2020/21.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie:

- Agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita

- Store “The Playoffs by Atipici” in Via Roma 220 tutti i giorni dalle 10 alle 19.30

- Decathlon Grugliasco sabato 20 aprile dalle 15.00 alle 19.00

- Pala Gianni Asti domenica 21 aprile (il giorno della partita) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.15 alle 18.00

DIRETTA STREAMING

Partita visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram, X e Threads, e Basket Torino Official su Facebook).