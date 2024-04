Il presidente dell’Unionvolley Prina di nuovo sui pedali per celebrare i play-off

L’anno scorso lo aveva promesso in caso di salvezza, quest’anno l’ha fatto per celebrare un sesto posto incredibile e l’accesso ai play-off. Il presidente dell’Unionvolley Pinerolo Claudio Prina ha organizzato la seconda pedalata con tifosi e staff della società. Al via stamattina una quarantina di persone tra cui la capitana Silvia ‘Box’ Bussoli. Il gruppo è partito verso le 10 dal Palazzetto di Pinerolo per compiere un percorso di circa 24 km in direzione Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, per una giornata di festa.

Per il prossimo anno la società sta allestendo una Wash4green Pinerolo che può puntare alla qualificazione in Europa. Se dovesse arrivare davvero quale sarà la pedalata di fine anno? “Ci penserò, intanto vediamo come inizia la prossima stagione” risponde scaramantico Prina. Intanto, proprio, oggi è stato ufficializzato l’addio dell’opposto Maja Storck. Un ruolo in cui è atteso prossimamente l’annuncio del talento di livello internazionale Malwina Smarzek, l’anno scorso a Casalmaggiore.