Sport |

Basket, la Reale Mutua perde anche Simone Pepe

Distorsione alla caviglia sinistra per il giocatore di coach Ciani nella partita contro Verona. Il suo infortunio si aggiunge a quello di capitan De Vico

Basket, la Reale Mutua perde anche Simone Pepe

Reale Mutua Basket Torino comunica che l’atleta Simone Pepe ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra a seguito dell’infortunio occorso durante l’ultima partita di fase a orologio contro la Tezenis Verona. Il giocatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni e le sue condizioni saranno valutate costantemente dallo staff medico del club gialloblù nel corso della sua terapia riabilitativa.

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.