Sport |

Basket, tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra Reale Mutua e Trieste

Prendono il via i playoff promozione. Prima partita domenica 5 maggio al Pala Gianni Asti, 48 ore dopo si replica con Gara 2

Basket, tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra Reale Mutua e Trieste

Cresce l'attesa per la fase più importante della stagione della Reale Mutua Basket Torino che, da domenica 5 maggio, sarà impegnata nei quarti di finale dei Playoff (serie al meglio delle 5 partite) di Serie A2 Old Wild West contro la Pallacanestro Trieste. La squadra di coach Franco Ciani si è aggiudicata il vantaggio del fattore campo in questo primo turno e giocherà quindi le prime due partite della serie più l'eventuale decisiva Gara 5 tra le mura amiche del Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino): Questo è il calendario della serie tra Torino e Trieste, come formalizzato dalla FIP: GARA 1: Domenica 5 maggio - ore 18.00 - Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) GARA 2: Martedì 7 maggio - ore 20.30 - Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) GARA 3: Venerdì 10 maggio - ore 20.30 - PalaTrieste (Trieste) (Se necessaria) GARA 4: Domenica 12 maggio - ore 18.00 - PalaTrieste (Trieste) (Se necessaria) GARA 5: Mercoledì 15 maggio - ore 20.30 - Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) I biglietti per Gara 1 e Gara 2 e i pacchetti per assistere ad entrambe le partite saranno disponibili a partire da giovedì 25 aprile, online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie: - Sede Basket Torino in Via Cervino 50: martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio dalle 14.30 alle 18.30; venerdì 3 maggio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30; lunedì 6 maggio dalle 14.30 alle 18.30 - Store "The Playoffs by Atipici" in Via Roma 220 tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 19.30 - Agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita nei giorni e orari di apertura delle sedi - Al Pala Gianni Asti domenica 5 maggio (giorno di Gara 1) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.15 alle 18.15, e martedì 7 maggio (giorno di Gara 2) dalle 18.45 alle 20.45 Gli abbonati della stagione 2023/24 avranno la possibilità di acquistare i biglietti per i playoff ad un prezzo scontato, con la facoltà di confermare il proprio posto o di modificarlo, entro giovedì 2 maggio. A partire da venerdì 3 maggio, anche i posti non confermati in prelazione abbonati saranno resi disponibili in vendita libera.

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.