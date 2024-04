Beyond Freedom 2.0: zero emissioni, motore elettrico e uno sponsor... di un sito di Escort

Tutto ha inizio due anni fa quando Gianluca Grisoli, armatore e timoniere della Beyond Freedom 2.0, nonché Velista dell’anno 2023 Categoria Owner, invia la sua candidatura sul sito di Sponsorizza Passioni, un progetto di sponsorizzazione sportiva di Escort Advisor, sito di recensioni di incontri di escort noto a livello nazionale.

Sono passati due anni da quel momento e martedì 23 aprile 2024, presso Palazzo Saluzzo Paesana di Torino, Jolanda De Rienzo, nota conduttrice e giornalista sportiva, presenta la torinese Beyond Freedom 2.0, l'imbarcazione che parteciperà ai Campionati Mondiali di Vela nella categoria RS21 e ai Campionati Italiani, insieme al nuovo sponsor ufficiale un po’ particolare: Escort Advisor.

Sponsorizza Passioni è nato nel 2021, pensato per supportare gli atleti e le atlete che vogliono realizzare i propri sogni. Ogni settimana Escort Advisor riceve una moltitudine di candidature provenienti da tutta Italia e per ogni tipo di sport. Beyond Freedom 2.0 è una delle fantastiche realtà scelte che hanno accolto lo sponsor con entusiasmo e che faranno parte del progetto per il 2024.

Gianluca Grisoli durante la presentazione racconta così l’inizio della partnership insieme al portale di recensioni di escort: Erano già 2 anni che mi proponevo allo sponsor, finalmente quest’anno sono stato selezionato e abbiamo iniziato questa collaborazione. Da subito mi sono trovato d’accordo sul tema della passione sportiva: sin da piccolo ero appassionato di barca. Escort Advisor con il progetto Sponsorizza Passioni vuole proprio premiare chi insegue con tenacia le proprie passioni e i propri sogni.

Anche Mike Morra, CEO e fondatore di Escort Advisor, in una nota stampa ha commentato con entusiasmo questa nuova collaborazione: Siamo molti contenti della partnership con Beyond Freedom 2.0. Affiancare questa fantastica realtà per tutta la stagione agonistica è per noi motivo di grande orgoglio. Da sempre supportiamo le passioni degli italiani e, grazie al progetto Sponsorizza Passioni, possiamo dare un contributo concreto a molti sportivi che vogliono realizzare i propri sogni.

Ma la vera protagonista dell’evento è proprio lei: Beyond Freedom 2.0, l’imbarcazione che solcherà i mari d’Europa e del mondo per tutta la stagione 2024 insieme al nuovo sponsor d’eccezione. Svelata durante l’evento attraverso un modellino, si tratta di una barca a chiglia mobile, che può essere trasportata su un carrello stradale senza essere troppo alta, è lunga circa 6 metri e dotata di motore elettrico. Il piano velico è moderno (randa square top) e il gennaker ha il bompresso. Porta 4 o 5 membri di equipaggio. I suoi designers sono gli inglesi Richards, Whitehouse e RS Sailing.

La barca appartiene alla Classe RS21, di cui Gianluca Grisoli è fondatore, nota per essere particolarmente attenta alla eco sostenibilità sia dell’imbarcazione stessa, sia dal punto di vista delle emissioni delle regate. Non a caso, il Campionato Europeo del 2021 è stato uno dei primi due eventi velici al mondo a zero emissioni nette e RS21 è stata la prima classe al mondo ad ottenere la certificazione per la sostenibilità degli eventi, ricevuta in occasione della cerimonia di apertura del Campionato del Mondo 2023 in Sardegna.

Quando si potrà vedere la vela Escort Advisor solcare i mari e i laghi? Subito, a partire da questo maggio con la Gara 2, fino ad arrivare al Campionato Italiano dal 29 agosto al 1° settembre e al World Championship dal 24 al 29 settembre.