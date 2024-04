Incidenti al cantiere di San Didero: No Tav lanciano pietre e bombe carta, la Polizia risponde con i lacrimogeni

Se quello che è andato in scena la scorsa notte all'esterno del cantiere di San Didero è il prologo di quello che avverrà oggi pomeriggio a Venaria, con la manifestazione contro il G7, c'è di che essere preoccupati.

I No Tav si sono avvicinati alle reti del cantiere dell'alta velocità, riuscendo a raggiungerle da più punti. Pare che siano state lanciate anche pietre e bombe carta, di sicuro non si è fatta attendere la risposta delle forze dell'ordine, che hanno iniziato a sparare lacrimogeni per cercare di disperdere i manifestanti. Risultato: l'autostrada è stata bloccata e alcuni mezzi sono stati danneggiati.