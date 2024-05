Torino da record: all'Egizio oltre 33mila visitatori tra il 25 aprile e 1 maggio. Al Museo del Cinema sono stati 24mila

Numeri da record per il turismo a Torino. Al Museo Egizio sono stati infatti oltre 33mila (33.288 per la precisione) i visitatori che hanno scelto di visitare le collezioni e le esposizioni dell'età dei faraoni, nel periodo compreso tra il 25 aprile e il Primo maggio. Un risultato che ha un valore ancora superiore visto che è stato ottenuto malgrado la riduzione della possibilità di ingresso, a causa dell’avvio dei lavori, in vista delle celebrazioni del bicentenario, e della conseguente chiusura di alcune sale.

Il pubblico ha comunque affollato l’Egizio, che oggi ha aperto ai visitatori i propri giardini sulla terrazza del Museo.



Bene anche il Museo del Cinema: sono state 24mila le presenze alla Mole Antonelliana, con una media di 3.300 visitatori al giorno e con un paio di punte oltre 3.600 nei giorni di sabato 27 e domenica 28 aprile. “Siamo molto soddisfatti, anche perché abbiamo chiuso il mese di aprile con quasi 82.000 visitatori – sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. È un segnale forte e per noi molto importante, che mette in luce come il successo della mostra di Tim Burton abbia contribuito a rendere il museo sempre più conosciuto, apprezzato e visitato”.



Negli stessi giorni i visitatori al Museo Nazionale dell’Automobile sono stati circa 25.000. Il giorno di maggiore affluenza è stato sabato 27 aprile con 5.013 ingressi.



Infine, sono state 26.340 le persone che hanno visitato le collezioni permanenti e le mostre in corso alla GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, al MAO Museo d’Arte Orientale e a Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica.