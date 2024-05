Incidente in tangenziale all'altezza dell'interscambio verso Piacenza: traffico in affanno verso Sud

Incidente in queste ore e difficoltà per il traffico in tangenziale Nord. Lo schianto si è verificato (con il coinvolgimento della sola vettura interessata dallo scontro) all'altezza dell'interscambio in direzione Piacenza.



Le conseguenze sono state fortunatamente modeste: un ferito è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Rivoli. Bilancio più grave per il traffico, che attualmente risulta fortemente rallentato in direzione Sud.



Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale per ripristinare le normali condizioni di sicurezza.