I vini di montagna tornano protagonisti a Perosa Argentina

Pinerolese, Alta Langa e Valtellina sono solo tre delle zone protagoniste della nuova edizione di ‘Vini all’insù’. La rassegna biennale, che si tiene nei locali di Villa Willy in via Umberto I a Perosa Argentina e celebra i vini di montagna, prodotti tra i 400 e gli 800 metri d’altezza. L’evento è organizzato dall’Unione Comuni Valli Chisone e Germanasca, in collaborazione con il Consorzio Doc Pinerolese e Ais Piemonte. Gli orari di domani, sabato 4, e domenica 5, sono 10-19. I produttori sono 35 e provengono da 5 Regioni: oltre al Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto, Lombardia e Toscana.

Il costo dell’ingresso è di 5 euro, comprensivi di calice. Diverse le formule di carnet degustazione: 5 euro per 5 assaggi, 10 euro per 10 e 15 per 18. In programma anche percorsi guidati e visita ai vigneti di Pomaretto. Per informazioni 338 730 8204.