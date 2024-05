Chivasso, riqualificato il giardino della scuola dell’Infanzia dei Torassi

Torna fruibile da oggi il giardino della Scuola dell'Infanzia “Angela ed Andrea Torasso” dopo i lavori di riqualificazione disposti dall’amministrazione comunale di Chivasso.

L’area verde, che congiunge i due corpi di fabbrica del plesso scolastico attraverso un nuovo camminamento con pavimentazione in gomma riciclata e marmette autobloccanti, è ampia circa 400 mq e su di essa è stato posato un tipo di manto erboso sintetico innovativo, rispettoso dell'ambiente, completamente adatto all'utilizzo da parte dei bambini, riciclato al 51% e riciclabile. Preliminarmente a questo intervento, sono stati regolarizzati i piani di calpestio, attraverso l’eliminazione delle asperità sul terreno ed è stato preparato il fondo naturale per un idoneo drenaggio idrico.

La riqualificazione del giardino della scuola in località Torassi infine ha portato alla rimozione delle strutture non più conformi alle norme di sicurezza, alla ricollocazione del punto acqua con l’installazione di una nuova fontana e alla creazione di adeguate aree di rispetto per gli alberi dell’area, ai quali si sono aggiunte due nuove piante.