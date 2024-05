Mobilità, Pentenero: "Puntiamo ai trasporti pubblici gratis per under 25"

"Abbiamo bisogno di una popolazione giovanile che scelga di vivere in Piemonte e abbiamo bisogno che i giovani possano muoversi liberamente nella regione: per questo ci siamo posti come obiettivo la gratuità del trasporto pubblico locale per gli under 25". Lo ha dichiarato Gianna Pentenero, candidata alla presidenza per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali, in un'intervista al Tgr Rai Piemonte che andrà in onda questa sera nell’edizione delle 19.30. Domani, 5 maggio, sarà presentato il programma della coalizione durante un evento all’auditorium dell’Environment Park di Torino. Per quanto riguarda la sanità, per Pentenero “è necessario adottare provvedimenti rapidi per riportare le liste d'attesa a tempi accettabili e successivamente concentrarsi sulle strutture. Anche se queste due questioni procedono a velocità diverse, sono le priorità che ci vengono richieste dai piemontesi", ha concluso Pentenero.