Giornata Internazionale contro l'omofobia, Torino a fianco delle famiglie: "Basta differenze"

Il 17 maggio sarà la Giornata Internazionale contro omofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia, e la Città di Torino si prepara per la campagna di sensibilizzazione. A causa delle regole più stringenti per la par condicio in vista, però, niente loghi istituzionali sui poster che saranno affitti in giro per la città, come già avvenuto in occasione della Festa del 1° maggio. Sui manifesti sarà presente solo il logo "Re.a.dy", la Rete nazionale delle Regioni e degli Enti Locali per prevenire e superare l’omolesbobitransfobia, di cui Torino è capofila dal 2006.

Per quest'anno, il tema sarà quello della famiglia in ogni sua forma. Lo scopo sarà quello di sensibilizzare sull'assenza nell'ordinamento italiano di una norma che renda uguali le famiglie diversa da quella eterogenitoriale. "Quest'anno abbiamo deciso di concentrarci del tema dei diritti di tutte le famiglie - ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Jacopo Rosatelli - anche unigenitoriali. Lo strumento che utilizzeremo sarà una campagna di sensibilizzazione sull'assenza di una forma giuridica nel nostro ordinamento per l'uguaglianza per tutti i tipi di famiglie. La campagna di sensibilizzazione utilizzerà un'immagine con tutti i tipi di famiglie, per dimostrare che non ci sono differenze tra loro ma anche che in realtà ci sono differenze nell'accesso ai diritti".

Un qr code fornirà ai cittadini la soluzione a una sorta di "trova le differenze", mostrando le disuguaglianze nell'accesso ad alcuni diritti delle famiglie arcobaleno. Dal Comune la richiesta al Governo di normare questo vuoto e offrire a tutti i tipi di coppia le stesse opportunità.