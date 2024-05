Orti abusivi in Parella, arriva un esposto alla Procura di Torino: “Situazione che dura da 40 anni”

Il caso degli orti abusivi sul territorio del quartiere Parella arriva anche al Tribunale di Torino: il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando, infatti, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare la situazione di via Madonna delle Salette.

Il caso di Parella

Il caso di Parella, di cui si sono già occupati in passato sia diversi politici che i comitati attivi sul quartiere, è uno dei più longevi della città: “Si tratta – dichiara Morando – di una situazione di abusivismo che si protrae da 40 anni: ignoti, infatti, hanno 'privatizzato' un intero isolato di verde pubblico, chiudendo con recinzioni e gettate di cemento per farne i propri orti ad uso esclusivo; il tutto nell'indifferenza e nell'immobilismo della Circoscrizione 4”.

La richiesta è quella di intervenire al più presto: “Chiediamo - prosegue – che l'autorità giudiziaria intervenga sia per la restituzione alla Città di un bene di sua proprietà, sia per accertare le omissioni delle pubbliche amministrazioni nel denunciare questa situazione. Come nel caso di Askatasuna, il Comune non è in grado di accedervi e consentire i sopralluoghi a causa dei catenacci che chiudono l'area”.

Il caso di corso Umbria

Morando ha anche presentato un'interpellanza per un caso simile in corso Umbria: “Alle spalle del chiosco lungo la Dora – conclude - sorge da anni un orto abusivo chiuso con un lucchetto, anche qui nell'indifferenza dell'amministrazione che mantiene lo status quo pur essendo informata dei fatti”.v