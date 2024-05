Sorpresi mentre tentano di svaligiare una villa a Piscina: tre in manette

Sorpresi dai Carabinieri mentre tentavano di svaligiare una casa. E' accaduto a Piscina nel Pinerolese, dove i militari sono intervenuti ieri sera in una villetta: una volta entrati nel giardino, le forze dell'ordine hanno sentito dei forti rumori provenire dal retro.

Tre in manette

Spostatesi qui, hanno trovato due persone che alla vista degli esponenti dell'Arma hanno cercato di scavalcare la recinzione per scappare. La fuga dei ladri è durata poco, perchè bloccati ed arrestati subito dai Carabinieri. Nel frattempo, un equipaggio della Radiomobile di Pinerolo ha fermato all'esterno dell'abitazione un complice che aspettava i compari a bordo di un'autovettura.

A seguito di perquisizione, il gruppo è stato trovato in possesso di un cappellino, uno scaldacollo, dei guanti e due ricetrasmittenti. I tre soggetti - un 58enne, un 35enne e un 32enne - sono stato dichiarati in arresto per "furto aggravato in concorso".