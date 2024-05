La Messa: "La nostra musica rappresenta l'urgenza di esprimere un concetto, di fermare un'emozione"

Un incontro fortuito in uno studio di registrazione, tra Serena Mastrulli e Marco Zamuner, dà vita al progetto La Messa, un mix di elettronica e musica pop. Attraverso un racconto per immagini, che a volte sono frammentate e confuse, fanno emozionare e ballare l’ascoltatore. L’ultimo singolo, “I was born for la fiesta”, oscilla tra dimensione reale ed onirica raccontando la voglia di non pensare e lasciarsi andare al divertimento.





Come si è formata La Messa e perché si chiama così?

Ci siamo incontrati in uno studio di registrazione nel 2019, un periodo in cui lavoravamo entrambi ad altri progetti. C’è stata da subito sintonia ed abbiamo capito che l’unione delle idee e delle diverse influenze che avevamo poteva creare qualcosa di unico. Abbiamo scelto di chiamarci “La Messa” perchè cercavamo un nome che rimanesse facilmente impresso e che, al tempo stesso, rimandasse ad un’idea di sacralità e ritualità che associamo alla nostra musica.

Come vi descrivereste ad un ascoltatore che non vi conosce?

Siamo un mix di elettronica e musica pop. Puoi ballare e ti puoi emozionare. Ci piace che prima di ogni cosa ci sia la canzone, vestita ogni volta con uno stile ed un colore diverso.

Cosa ispira la scrittura dei vostri testi?

I nostri testi sono spesso un racconto per immagini, sono frammentati e confusi.

Alla base c’è l’urgenza di esprimere un concetto, di fermare un mood, un’emozione. Ci piace l’idea di urlare a tutti qualcosa che, senza canzoni, non riusciremmo a dire a nessuno.

È uscito da poco il vostro singolo “I was born for la fiesta”, quale storia ci racconta?

“I was born for la fiesta” è un pezzo che oscilla tra il sogno e la realtà. Racconta una serata trascorsa sotto cassa, quando ci si concede di smettere di pensare e, anche se solo per poco, lasciarsi andare al divertimento.

La vostra Torino musicale e non.

Torino è una città che ha una storia importante legata al mondo dell’elettronica e che ci ha regalato un comune background. È una città misteriosa, a tratti “scura”, multietnica, elementi che amiamo molto e che influenzano certamente le nostre produzioni.

News, appuntamenti, live in programma.

In questi giorni stiamo lavorando molto a live e djset e a breve usciranno i primi appuntamenti live. Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in giro ed avere un riscontro reale di ciò che di bello, fino ad ora, è rimasto solo virtuale.