A Bosconero cabaret, musica e teatro con Giancarlo Moia

La Compagnia “Volti Anonimi” presenta – sabato 18 maggio teatro di Bosconero ore 21.00 – “GIANCARLO MOIA & FRIENDS”: spettacolo di cabaret, musica, teatro e molto altro. Un fantastico e originale viaggio nella comicità dall’inizio dei tempi ai giorni nostri. Una miscela di risate prodotte da un personaggio dell’intrattenimento ormai conosciuto non solo nel Canavese, un’occasione nuova per immergersi nel mondo del divertimento e della spensieratezza. Sotto i riflettori c’è Giancarlo Moia, talentuoso attore e cabarettista, figura iconica nel panorama artistico nazionale. Con il suo carisma e la sua verve, l’artista guiderà il pubblico attraverso una serata spassosa, presentando i suoi personaggi comicissimi e naturalmente coinvolgendo anche i suoi “Friends”, veri amici di lunga data e valide “spalle” da palcoscenico. La performance è una girandola di gag esilaranti, canzoni orecchiabili, balletti frizzanti e monologhi da tenersi veramente la “pancia in mano”.