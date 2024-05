Emergenza 'verde' a Moncalieri, un milione di euro per il taglio dell'erba

A Moncalieri è emergenza verde. O meglio, taglio del verde. Prima la pioggia, poi il caldo anomalo, poi di nuovo la pioggia hanno contribuito a far esplodere il problema del taglio dell'erba. “Stiamo facendo fatica e siamo in ritardo sui tempi previsti” ammette l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Ferrero, che nei giorni scorsi ha annunciato il via alle operazioni del primo taglio dell’erba.

Oltre 700 mila mq di parchi e giardini

Un ritardo dovuto alla nuova gara, che ha individuato le ditte che si occuperanno della manutenzione e della cura di oltre 700 mila metri quadrati tra parchi e giardini pubblici della città. “Abbiamo appena concluso l’accordo quadro quadriennale ma su uno dei tre lotti c’è stato un ricorso al Tar e questo ci ha messo ulteriormente in difficoltà. Abbiamo grandi richieste e grandi problemi, c’è una marea di richieste di taglio dell’erba, siamo indietro, soprattutto sulle aree più piccole. Gli accordi quadro sono positivi, ma il primo anno ovviamente si parte con qualche lentezza in più” ribadisce Ferrero, che replica alle critiche fornendo dati e cifre.

Messo in campo un milione di euro

"Abbiamo stanziato una cifra considerevole, pari a circa un milione di euro all’anno sulla gestione del verde il che ci consente di effettuare sei-sette tagli nel corso della stagione". Negli ultimi anni a Moncalieri la spesa si era assestata sui 650 mila euro, con la restante parte della somma che veniva utilizzata su potature e gestione delle alberate.

Gli operai nei giorni scorsi sono finalmente entrati in azione. “Ci auguriamo di completare il primo giro nell’arco di una settimana", ha concluso l'assessore Ferrero, chiedendo ai moncalieresi di portare ancora un pò di pazienza.