Il 10 maggio anteprima dell'ABC FEST! con lo scrittore Fabio Geda

Contro il bullismo e il cyberbullismo: un’innovativa iniziativa per la prevenzione e la costruzione di Comunità. ABC FEST! scalda i motori per il suo debutto come primo Festival interdisciplinare dedicato alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. L’evento si terrà nel quartiere Falchera di Torino, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Da Vinci-Frank in via degli Abeti, dal 22 al 24 maggio, con un’anteprima venerdì 10 presso la scuola secondaria di primo grado Bernardo Chiara di via Carlo Porta 6: incontro tra gli studenti e lo scrittore Fabio Geda, autore noto per il suo tocco empatico e profondo. Da quando è entrato nel mondo letterario nel 2007 con il saggio “Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani”, Geda ha costantemente posto al centro delle sue narrazioni il mondo dei ragazzi. Modera l’incontro il drammaturgo e regista Giordano Vincenzo Amato. Si comincia alle 10.30 nell’Aula Magna della scuola. L’iniziativa – inserita nel programma Salone Off del Libro di Torino – cercherà di offrire uno spazio di dialogo sul tema del bullismo. L’ingresso è libero.