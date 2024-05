Reale Mutua: rinnovate le sponsorizzazioni sportive per le prossime due stagioni

Reale Mutua annuncia il rinnovo delle sponsorizzazioni sportive di: "Reale Mutua Basket Torino ", "Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Volleyball" e di "Reale Mutua Torino ’81 Iren", per le prossime due stagioni con opzione anche per la terza.

In particolare, la Compagnia conferma nuovamente, con la società Reale Mutua Basket Torino, la qualifica di Title sponsor, ricordando che una delle compagnie del Gruppo, Reale Immobili, sostiene la squadra attraverso la qualifica di Main Sponsor. Con le società Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Reale Mutua Torino ’81 Iren, viene riconfermata la qualifica di co-title sponsor. Reale Mutua rinnova il suo impegno nel supportare lo sport come catalizzatore di valori e benessere per le comunità in cui opera.

Luca Filippone General Manager di Reale Group ha affermato: “Reale Mutua si impegna una volta ancora a sostenere realtà sportive del nostro territorio che, aggregando le persone ed in particolare i giovani, ispirano, coinvolgono e supportano positivamente il tessuto sociale delle comunità in cui operiamo. Siamo felici ed orgogliosi di rinnovare con queste tre fantastiche squadre, certi che in futuro lo sport continuerà sempre di più ad essere un motore di coesione e crescita per tutti.”