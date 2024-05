Fagnani presenta il suo 'Mala, Roma Criminale', Buzzi: "Niente di nuovo ma voglio leggerlo"

(Adnkronos) - Dall'inchiesta su mafia capitale alla presentazione di 'Mala, Roma Criminale'. C'era anche il "ras delle cooperative" Salvatore Buzzi, condannato nel processo "Mondo di mezzo", alla presentazione del libro di Francesca Fagnani oggi al teatro Quirino di Roma. In sala, per il dibattito con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il procuratore aggiunto Michele Prestipino moderato da Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera e storica cronista di giudiziaria che di mafia capitale si è occupata in prima persona, anche il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e il vice capo vicario della Polizia, Vittorio Rizzi.

Intercettato dall'Adnkronos, Buzzi non si è voluto esprimere sul libro: "Lo devo leggere prima... devo capire", si è limitato a rispondere. E di quello che si è detto che ne pensa? "Niente di nuovo, tutte cose note...", ha aggiunto, sottolineando: "Come va? Se campa... Male, ma se campa".