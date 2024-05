Volley, Reale Mutua resta sponsor di Chieri per le prossime due stagioni

Reale Mutua è lieta di annunciare il rinnovo delle sponsorizzazioni sportive di: " Reale Mutua Basket Torino ", "Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Volleyball" e di "Reale Mutua Torino ’81 Iren", per le prossime due stagioni con opzione anche per la terza.

In particolare, la Compagnia conferma nuovamente, con la società Reale Mutua Basket Torino, la qualifica di Title sponsor, ricordando che una delle compagnie del Gruppo, Reale Immobili, sostiene la squadra attraverso la qualifica di Main Sponsor. Con le società Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Reale Mutua Torino ’81 Iren, viene riconfermata la qualifica di co-title sponsor. Reale Mutua rinnova il suo impegno nel supportare lo sport come catalizzatore di valori e benessere per le comunità in cui opera.

Luca Filippone General Manager di Reale Group ha affermato: “Reale Mutua si impegna a continuare a sostenere progetti sportivi che ispirano, coinvolgono e trasformano positivamente le comunità. Siamo grati per l'opportunità di fare la differenza e guardiamo avanti con entusiasmo verso un futuro in cui lo sport continuerà a essere un motore di cambiamento e crescita per tutti.”

La Compagnia è sempre a fianco del territorio e delle sue Persone per aiutarle a raggiungere il “Next Level", in linea con quanto recita il suo claim: “Tu + Reale Mutua: your next level”. Per questo motivo continua a supportare le squadre, accompagnandole nel loro percorso verso il successo. Lo sport, infatti, è strumento di inclusione, che favorisce la coesione sociale e senso di appartenenza. Attraverso iniziative che promuovono l'attività fisica, l'educazione e lo sviluppo personale, Reale Mutua è certa di contribuire a creare comunità più forti e resilienti.