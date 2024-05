Con "Una Mole di rugby" la palla ovale protagonista a Grugliasco nel weekend

La giornata di sabato sarà trasmessa live in diretta radio su radiobandito.it con la presenza in campo dei Dj della radio che daranno spazio agli interventi dei protagonisti del torneo old e alle iniziative di solidarietà e beneficienza. A cura di radiobandito.it anche la colonna sonora della festa del Terzo Tempo del sabato sera a partire dalle ore 21: il DJ Pippo Frau salirà in consolle alle ore 22.30 preceduto per l’occasione da una live band, i rock n Rino, composta esclusivamente da giocatori del Torneo e dall’esibizione di un ospite internazionale, il rapper neozelandese MighteeMike.