Lavori in corso, ancora senso unico alternato da Sestriere a Fenestrelle

A Mentoulles di Fenestrelle rimane percorribile a senso unico alternato la Strada Provinciale 23 del Sestriere al km 65+800, interessata da un cedimento del versante roccioso a monte della carreggiata, con scivolamento a valle di alcuni massi rocciosi.



Sul posto sono stati installati i semafori per la regolazione del traffico. Nel pomeriggio di ieri il personale della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino ha proceduto al frazionamento del blocco di roccia di maggiori dimensioni scivolato sulla carreggiata. Sono in corso le valutazioni tecniche propedeutiche ad un intervento di somma urgenza per la stabilizzazione del terreno e delle rocce a monte della carreggiata.



La percorribilità a doppio senso di marcia verrà ripristinata appena possibile.