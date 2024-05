Presentato il Forum Compraverde Buygreen, due giorni su transizione e clima

(Adnkronos) - E' stato presentato alla Camera il Forum Compraverde Buygreen: una due giorni – 15 e 16 maggio- sulla transizione ecologica e il cambiamento climatico, che vedranno la partecipazione del ministro Fitto, del presidente della Regione Lazio Rocca e del sindaco della Capitale Gualtieri. Dalla presentazione è emerso un appello - alla vigilia delle Europee - affinche' "la politica metta al centro il bene dell’ambiente e condivida la responsabilità di spingere verso l’acquisto europeo e sostenibile". Il Forum si propone come un evento di riferimento in Italia e in Europa, promosso dalla Fondazione Ecosistemi, per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato promosso dalla Fondazione Ecosistemi.

La due giorni, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio a Roma, si svolgerà negli spazi WeGil, in Largo Ascianghi 5. "Oggi è più che mai necessario e urgente acquistare in Europa e acquistare da quelle aziende che rispettano i parametri di sostenibilità" ha sottolineato il direttore generale della Fondazione, Silvano Falocco. "Bisogna usare gli strumenti principali per attuare le politiche di decarbonizzazione: questo serve anche a tutelare le imprese che presentano un profilo di eco-efficienza superiore. Inoltre è quanto mai indispensabile inserire i criteri di sostenibilità all’interno delle procedure di gara degli appalti. Lo deve fare l’amministrazione pubblica ma è chiamato a farlo anche il privato”.

Alla conferenza stampa alla Camera dei Deputati hanno preso parte anche tre parlamentari della Commissione Ambiente, Stefano Benvenuti Gastoli (Fratelli d’Italia), Ilaria Fontana (M5S) e Chiara Braga, Capogruppo del Pd alla Camera. Per il deputato di Fratelli d’Italia “le istituzioni pubbliche devono assumere un ruolo guida per gli acquisti responsabili e sostenibili. Il Green Procurement ormai è assodato che riduce l’impatto ambientale e per questo non deve essere solo prerogativa del settore pubblico”.

Per la deputata del Movimento Cinque Stelle e già sottosegretaria all’Ambiente- “parlare oggi di appalti verdi pubblici mette al centro la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Vuole dire anche promuovere una sostenibilità competitiva. Ognuno di noi è parte della soluzione nel processo di transizione ecologica e in questo la pubblica amministrazione ha un ruolo centrale. L’Italia ha tutti gli elementi per essere protagonista in Europa e indicare la strada”. Per Braga “l’introduzione dell’obbligatorietà dei Cam (criteri ambientali minimi) nel codice dei contratti è un baluardo fondamentale per portare avanti i progetti di sostenibilità. Il Forum è una grande opportunità per affrontare questi temi sempre più urgenti e non più rinviabili”

Molti i temi che verranno affrontati nei diversi panel previsti in questa XVIII edizione: con i numerosi ospiti si discuterà di progetti innovativi di educazione ambientale, di diritti sociali e umani negli appalti, dell'impatto della ristorazione collettiva, degli ospedali verdi, di sport e sostenibilità, fino ad affrontare le pratiche sleali del green e social washing, valorizzando le buone pratiche per comunicare la sostenibilità e affrontare il tema dei cambiamenti climatici. Protagonisti del Forum anche gli amministratori delle città, che con la rete dei sindaci proporranno nuove iniziative per garantire la pace, la tutela dei diritti sociali e umani, la difesa dei beni comuni ambientali.

L’evento unisce annualmente i principali attori coinvolti nella diffusione e l’attuazione degli acquisti di beni e servizi sostenibili e nella conversione ecologica delle modalità di produzione e di consumo: istituzioni, imprese, scuole e associazioni. Durante la due giorni di Stati Generali degli acquisti verdi si discutono le novità legislative, si condividono soluzioni e buone pratiche di transizione ecologica, si costruiscono reti e replicano modelli di sviluppo giusti per il cambiamento reale.

Il Forum Compraverde Buygreen ha il patrocinio e la partecipazione del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lazio, di Roma Capitale, in partnership con Legambiente, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, ALI - Autonomie Locali Italiane e Fairtrade Italia.