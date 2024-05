Grugliasco, il sindaco Gaito telefona alla figlia dell'anziano ricoverato in gravi condizioni al Cto

Il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito ha raggiunto telefonicamente la figlia del povero anziano 75enne di Grugliasco che, da venerdì scorso, si trova in gravi condizioni al Cto di Torino , colpito da due banditi seriali che lo hanno trascinato con la loro auto per diversi metri al Gerbido, sul territorio di Torino. Il 44enne Aziz Byar e il 52enne Mashid Razoul sono stati rintracciati dalla Squadra mobile: rispondono di tentato omicidio e rapina aggravata.

A quanto pare, uno dei due marocchini si è accostato con una Fiat 500 L azzurra con specchietti e tetto bianchi: ha chiesto un’informazione per distrarre la vittima mentre il complice arrivava di corsa per portar via il borsone. Ma qualcosa è andato storto: l’anziano ha resistito, si è aggrappato a una delle maniglie dell’auto e ha urlato «fermati» a squarciagola. E’ rimasto appeso per qualche metro, poi è caduto sull’asfalto e ha battuto violentemente la testa.