Tamponamento a catena sulla Torino-Bardonecchia: autostrada chiusa tra Rivoli e Avigliana

Brutto incidente nel pomeriggio odierno all'interno della galleria della Perosa, sulla Torino-Bardonecchia: un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro vetture, mandando il traffico in tilt.

Autostrada chiusa, una persona ferita

Una persona è rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave, venendo portata all'ospedale di Rivoli. Conseguenze enormi, invece, sulla viabilità: l'autostrada è stata chiusa nel tratto fra Rivoli e Avigliana in entrambe le direzioni di marcia, visto che la galleria è a doppio senso a causa del cantiere in corso.

Sul posto personale della Sitaf, Polizia stradale di Susa e Vigili del fuoco.