Caduto in strada un frammento di cornicione dell’Istituto Sella

Nella giornata di oggi, martedì 14 maggio, un frammento di cornicione del tetto dell'Istituto d’istruzione superiore Sella, in via Montecuccoli 12 a Torino, è caduto in strada.

La scuola ha provveduto subito a transennare il tratto di strada sottostante e la Direzione Edilizia della Città metropolitana di Torino ha già avvisato la ditta incaricata della manutenzione con la quale domani mattina verrà transennato tutto il fronte dell’Istituto per effettuare, non appena ottenuto il permesso per l’occupazione di suolo d’urgenza, una verifica completa di tutti i cornicioni del fabbricato.