RLB e CHP: quali dei due token sta andando meglio sul mercato?

I cripto casino stanno diventando sempre più popolari all’interno del settore della GambleFi, ritagliandosi uno spazio anche all’interno del mercato delle criptovalute.

Molte piattaforme hanno lanciato il loro token nativo per attirare gli appassionati di criptovalute e consentire ai giocatori di ottenere diversi vantaggi esclusivi.

Uno dei cripto casino più conosciuti è Rollbit, famoso per le sue lotterie con ricchi montepremi a cui è possibile partecipare puntando il token nativo RLB.

Di recente però, la nuova piattaforma CoinPoker e il suo token CHP stanno riscuotendo un notevole successo, con performance superiori a quelle di Rollbit e di altri cripto casino.

Vediamo quali sono le caratteristiche delle due piattaforme di gambling e l’andamento sul mercato del loro token nativo.

Rollbit

Grazie al suo caso d’uso, il token ha goduto di una crescita complessiva del 359% nell’ultimo anno, superando gli 0,14 dollari a fine aprile. Tuttavia, negli ultimi 30 giorni, il token ha subito un crollo di circa il 18% che lo ha portato sotto gli 0,10 dollari.

Il valore attuale di RLB è di 0,08975 dollari, raggiunto le ulteriori perdite del 15% e dello 0,73% registrate rispettivamente negli ultimi 7 giorni e nelle ultime 24 ore. Il market cap dell’asset è di circa 239 milioni di dollari.

Rollbit è stato lanciato nel 2020 come piattaforma di gambling, per poi trasformarsi in un cripto casino, dando la possibilità agli utenti di depositare, puntare e prelevare vincite in criptovalute.

La piattaforma dispone di una vasta selezione di slot machine e giochi cripto, oltre a una sezione dedicata alle scommesse su diversi eventi sportivi ed e-sport.

Non manca il live casino con croupier dal vivo, dove è possibile giocare ad alcune varianti della roulette. Rollbit presenta anche un marketplace per gli NFT, con le collezioni dei rollbots e degli sports rollbots.

Per quanto riguarda le lotterie, i giocatori possono partecipare puntando una certa quantità di RLB, in modo da poter vincere ricompense tramite dei generosi jackpot. Il casino indirizza il 20% dei profitti alle lotterie, per garantire guadagni notevoli ai vincitori.

Sulla piattaforma è possibile vedere il jackpot attuale, il totale di RLB puntati (attualmente di più di 17 miliardi) e le puntate singole di ogni giocatore, con una classifica dettagliata.

Oltre alla lotteria, Rollbit organizza anche degli eventi giornalieri, come la Daily Race che permette ai giocatori di puntare e vincere premi nel giro di 24 ore.

CoinPoker

A differenza di Rollbit, CoinPoker non dispone di slot machine o scommesse, in quanto si concentra unicamente sul poker online, permettendo ai giocatori di partecipare a partite e tornei, effettuando puntate con le criptovalute per avvalersi di transazioni veloci, trasparenza e commissioni basse.

I depositi su CoinPoker si possono effettuare con diverse criptovalute, tra cui BTC, ETH, USDT. Il token nativo CHP permette ai titolari di ottenere un rakeback del 20% sulle partite settimanali e beneficiare di costi di transazione più bassi per i prelievi di CHP rispetto ad altre criptovalute.

Il valore corrente del token è di 0,6447 dollari, raggiunto dopo un aumento dello 0,32% nelle ultime 24 ore, mentre il market cap si attesta sui 17 milioni di dollari. Sebbene il market cap sia più basso rispetto a quello del Rollbit Coin, le performance giornaliere e settimanali del CHP risultano superiori.

Con una crescita stabile, il CHP potrebbe raggiungere e superare il market cap di Rollbit e guadagnare terreno nel settore dei token nativi delle piattaforme di gambling.

Al momento, le varianti di poker disponibili su Coinpoker sono il Texas Hold'em, Short Deck Poker, Omaha Hold'em e Poker Omaha a 5 Carte, ognuna spiegata chiaramente sul sito con regole di gioco, strategie vincenti e le classifiche delle combinazioni di carte.

Per partecipare alle partite occorre utilizzare l’app nativa del sito, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale della piattaforma per Windows, macOS, iOs e Android.

CoinPoker utilizza un modulo RNG (Random Number Generator) che mischia il mazzo basandosi sull'input dei giocatori, garantendo la massima trasparenza e mantenendo la piattaforma decentralizzata.

I giocatori possono verificare il mescolamento e vedere le carte non distribuite che avrebbero potuto influenzare la partita.

Un altro motivo del successo di CoinPoker va ricercato nei tornei e negli eventi aperti sia ai principianti con un budget limitato, sia agli high roller. I tornei della piattaforma presentano montepremi elevati che vengono divisi in più parti per dare a tutti la possibilità di vincere.

