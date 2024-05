Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 19 maggio

EVENTI

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

Sabato 18 maggio

Il 18 maggio 2024 si svolge la Notte Europea dei Musei, serata dedicata all'arte e diffusa nelle più grandi città europee. L'iniziativa è organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM. Per l'occasione, anche Torino partecipa alla sua diciannovesima edizione, con la possibilità di visitare le mostre e le collezioni di diversi musei a tariffe agevolate, con ingresso gratuito o al prezzo simbolico di 1 euro.

INFO: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/notte-europea-dei-musei-a-torino

FESTIVAL DEL VERDE

Dal 20 al 26 maggio

11 comuni coinvolti, oltre 150 appuntamenti diffusi in più di 100 parchi pubblici, giardini, orti urbani, musei ed altri territori fino a sconfinare a Cuneo. Dopo l'edizione sperimentale dello scorso anno, da lunedì 20 a domenica 26 maggio torna a Torino e area metropolitana il Festival del Verde, raddoppiando il numero di iniziative. Il weekend del Festival del Verde (24-26 maggio) ospita anche FLOR Primavera che porterà ai Giardini Reali di Torino circa 150 tra florovivaisti, agricoltori e artigiani green da almeno 10 regioni d'Italia (Piemonte, Sicilia, Lombardia,..) e dall'estero (Slovenia e Olanda). I produttori agricoli porteranno poi tipicità come taralli, marmellate, frutta e verdura disidratata e distilleria.

INFO: https://www.festivalverde.it/

UNA NOTTE ALL'INRIM

Sabato 18 maggio dalle ore 19

Club Silencio, in occasione della “Giornata Mondiale della Metrologia 2024”, apre le porte dell’INRiM; ente nazionale che promuove la ricerca e le innovazioni della Scienza delle misure. L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, sito nel suggestivo palazzo art-déco progettato dal celebre architetto Ballatore di Rosana, è uno dei più importanti centri di ricerca scientifica e tecnologica in ambito metrologico e sviluppa e aggiorna i metodi di misura utilizzati nei settori dell’industria, del commercio e della salvaguardia della salute e dell’ambiente. Durante l’evento sarà possibile visitare la sede, comprensiva della Biblioteca recentemente ristrutturata su progetto di Emilio Cagnotti e Paola Corvetti, e partecipare alla visita guidata all’interno del Laboratorio “Alte Tensioni Forti Correnti”, volto alla ricerca e alla taratura dei sistemi di misura delle apparecchiature elettriche, allo scopo di favorire lo sviluppo tecnologico nazionale. Durante la serata, che rientra nel “Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024”, sarà possibile godere della selezione musicale di Italia90, uno tra i collettivi torinesi più in hype del momento, che sarà accompagnata dal live mapping di Tommaso Rinaldi x Highfiles. Presente anche Enchiridion con “Wundertür”: performance al cui centro dell’esperienza c’è l’idea di un “portone delle meraviglie”. Un oggetto abitato da otto immagini (sotto forma di quadri) che ritraggono altri oggetti: ciclicamente nel corso della serata, il portone prenderà vita in un gioco di luci e di voci.

INFO: www.clubsilencio.it





CINEMA

DIVINE QUEER FESTIVAL

Dal 17 al 19 maggio

Torna il Divine Queer Film Festival, il festival indipendente di cinema queer dal respiro internazionale, intriso di attivismo per i diritti e contro ogni discriminazione, pronto anche quest’anno a raccontare le storie di coraggio, determinazione e lotta. Giunto all’ottava edizione, il festival da anni ha scelto di svolgersi nel quartiere Barriera di Milano, negli spazi del community hub di Via Baltea 3, per esplorare anche nei luoghi meno mainstream i temi fluttuanti delle identitàdi genere, disabilitàe migrazioni usando il linguaggio cinematografico per infrangere le discriminazioni a esse legate. Il cinema diventa così un’opportunità di informazione, comunicazione e formazione su temi che ancora oggi (e soprattutto oggi) diventano oggetto di pregiudizi e marginalizzazione.

INFO:https://www.produzionidalbasso.com/project/divine-queer-film-festival-2024/

TONINO DE BERNARDI

Fino al 9 settembre

Il Museo Nazionale del Cinema celebra Tonino De Bernardi, l'autore d'avanguardia torinese, con una mostra che esplora la sua straordinaria carriera e influenza nel panorama del cinema sperimentale nazionale e internazionale. La mostra, organizzata in sinergia con la Cineteca del Museo e il Cinema Massimo, offre un'immersione completa nell'universo creativo di De Bernardi ed è parte di un progetto articolato che prevede: la conservazione e la digitalizzazione delle sue opere che contano, ad oggi, più di un centinaio di film; l'allestimento di una mostra, una performance teatrale, la pubblicazione di un volume inedito e una retrospettiva, nonché una selezione di opere sottotitolate per la circuitazione. Sessant'anni di storia di un cinema vivo e stimolante.

INFO: www.museocinema.it





ONE MAN SHOW

ARTURO BRACHETTI

Martedì 14, Mercoledì 15, Giovedì 16, Venerdì 17 maggio ore 20.45, Sabato 18 ore 15.30 e 20.45, Domenica 19 ore 15.30 e 20.45



Il trasformista più famoso del mondo torna, a grande richiesta, con Solo – The Legend of Quick-Change, il one man show che lo ha reso celebre. Qui il trasformismo la fa da padrone con oltre 60 personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Ma Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo, la chapeaugraphie e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it

ENRICO BERTOLINO

Martedì 14 maggio ore 21



Bertolino torna a teatro per l’ultimo capitolo con il suo Signore e Signori, si chiude. Il format teatrale creato insieme a Luca Bottura, in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità e politica (che spesso sono la stessa cosa), si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Nell’imminenza di un grande evento. Modificandosi giorno per giorno in base alle convulsioni dell’attualità. Enrico è in scena nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione. Racconta i paradossi e le contraddizioni della realtà che ci circonda cucendoli con un filo narrativo che si rinnova a ogni edizione, adeguandosi ai temi dominanti del momento e spaziando dalla cronaca, alla politica, all’osservazione dei nuovi fenomeni sociali, con riferimenti alla storia passata e recente.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

BEPPE GRILLO

Mercoledì 15 maggio ore 21



Come recita il titolo del suo show, Grillo dice di essere un altro inseguendo e citando Vitangelo Moscarda, protagonista del romanzo “Uno nessuno e centomila” di Luigi Pirandello, e i suoi tormenti. In realtà Grillo è sempre lo stesso. Un animale da palcoscenico capace di far divertire e riflettere allo stesso tempo, affrontando un caleidoscopio di temi legati alla salvaguardia dell'ambiente, all'energia e poi ancora la scienza, la religione, Dio, la medicina.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

SERENA DANDINI

Giovedì 16 maggio ore 21



Questo format teatrale vuole celebrare la “cretineria” al femminile. Un’idea che può sembrare audace di questi tempi, ma perfettamente in linea con la strada in salita dell’emancipazione delle donne. Anche la comicità è da sempre un campo di battaglia in cui gli uomini hanno mantenuto ruoli privilegiati, relegando il sense of humour femminile a un simpatico contorno di poco valore. Madeleine Albright – primo segretario di stato americano – dichiarò convinta che la vera parità sarà raggiunta solo quando una donna cretina potrà avere lo stesso incarico di responsabilità di un uomo cretino che invece è riuscito a fare carriera.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

STEFANO NAZZI

Venerdì 17 e Sabato 18 maggio ore 21



Versione live del podcast Indagini con il giornalista e scrittore Stefano Nazzi. Un professionista che ha lavorato per importanti testate nazionali e si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per Il Post ed è ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e autore de Il volto del male (Mondadori, 2023), un libro che racconta la storia di persone che hanno ucciso altre persone ma non solo, racconta chi erano prima, come sono arrivate a uccidere, e che cosa è successo dopo.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it





TEATRO

CIARLATANI

Martedì 14, Giovedì 16 e Sabato 18 maggio ore 19.30, Mercoledì 15 e Venerdì 17 ore 20.45, Domenica 19 ore 16



Il drammaturgo e regista spagnolo Pablo Remón, già celebrato in patria con il Premio Nacional de Literatura Dramàtica e il Premio Lope de Vega per il Teatro, porta in scena la sua esilarante commedia affidandosi al talento di Silvio Orlando, nel ruolo del protagonista. Tradotta dal drammaturgo Davide Carnevali, questa è una pièce in dieci capitoli per quattro attori, che viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi, per dare vita ad una satira sul mondo del teatro e del cinema, ma anche ad una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo.

INFO: Teatro Carignano, p. Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

FINE PENA ORA

Martedì 14, Giovedì 16, e Sabato 18 ore 19.30, Mercoledì 15 e Venerdì 17 ore 20.45, Domenica 19 ore 16



Dopo il grande successo della scorsa stagione, torna al Gobetti l’adattamento teatrale del libro di Elvio Fassone, ex magistrato e componente del CSM. Diretto da Simone Schinocca e interpretato da Salvatore D’onofrio, Costanza Maria Frola e Giuseppe Nitti, lo spettacolo racconta la trentennale corrispondenza, tra un ergastolano e il suo giudice. Due vite completamente diverse, all’apparenza inconciliabili, che lettera dopo lettera riescono a trovare un punto di incontro. un’opera commovente, che ci interroga su come sia possibile conciliare la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con il dettato costituzionale del valore riabilitativo di ogni pena.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

CASSANDRA

Martedì 14 e Venerdì 17 maggio ore 21, Mercoledì 15 e Sabato 18 ore 19, Giovedì 16 ore 20, Domenica 19 ore 17

Tratto dal libro della grande scrittrice tedesca Christa Wolf, la Cassandra in scena all'Astra vive un doloroso conflitto tra il presente della guerra e un futuro di pace. Legata a lunghe funi elastiche sul palco, la principessa troiana vaticina sul destino di tutti noi. La veggente racconta il tramonto e la rovina della sua città. Dalla sua memoria emerge tutto il suo passato: la memoria la traversata dell’Egeo in tempesta, l’arrivo a Troia delle Amazzoni, i delitti di Achille la bestia, la rottura con il padre Priamo accecato dal meccanismo inarrestabile della guerra, la vita delle comunità femminili sulle rive del fiume Scamandro, l’amore con Enea. Con Cecilia Lupoli, regia di Carlo Cerciello.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 8, tel. 0115634352, www.fondazionetpe.it

LADY GREY

Mercoledì 15, Giovedì 16 e Venerdì 17 maggio ore 20



Alice Giroldini è una giovane attrice parmense, che con questo spettacolo ha vinto tutti i premi più importanti all’ultimo Fringe Festival romano: migliore spettacolo, migliore attrice e premio della stampa. Will Eno, celebre drammaturgo del teatro americano, già finalista Pulitzer nel 2005, concentra qui la sua riflessione sull’identità e sulla sensibilità femminile, gioca a sovvertire la morale comune e ad abbattere il politically correct attraverso una satira provocatoria che cerca di restituire un senso di autenticità ad ogni singolo spettatore presente in sala.

INFO: CineTeatro Baretti, via Baretti 4, Torino, tel. 011.655187, www.cineteatrobaretti.it

IN FUGA COL MALLOPPO

Martedì 14, Mercoledì 15, Giovedì 16, Venerdì 17 e Sabato 18 maggio ore 21, Domenica 19 ore 16

Commedia comica di Ray Cooney con la regia di Claudio Insegno, che è anche tra gli interpreti insieme a Carlotta Rossetti, Andrea Beltramo e Guido Ruffa. La vita di Henry Perkins e di sua moglie Christie cambia quando al rientro da lavoro l’uomo scopre di avere con sé una borsa identica alla sua, ma con una fortuna dentro. Perciò, al diavolo la serata e il festeggiamento del suo compleanno con la coppia di amici Vic e Betty Johnson, al diavolo le loro vecchie vite, la loro casa e la loro Inghilterra: devono fuggire. Già, perché è chiaro che quei soldi non sono così puliti e qualcuno verrà a cercarli.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it

LA LOCANDIERA

Giovedì 16 maggio ore 10; Venerdì 17 e Sabato 18 ore 21, Domenica 19 ore 16, Lunedì 20 ore 10



La “più bella commedia di Carlo Goldoni” vede protagonista Miriam Mesturino, accreditata interprete goldoniana, affiancata da Luciano Caratto, con Alessandro Marrapodi. Sulla scena viene narrata l'avventura di Mirandolina, serva e padrona al tempo stesso di una locanda fiorentina. Intorno a lei personaggi spassosissimi: il Conte parvenu e spendaccione; il Marchese spocchioso visionario d’una antica ricchezza e d’una presente, inutile nobiltà; il Cavaliere misogino ma più di ogni altro ingenuo e Fabrizio, sinceramente innamorato.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, tel. 0116615447/011.6618404 - www.torinospettacoli.it FRANKENSTEIN&MARY

Giovedì 16 e Venerdì 17 maggio ore 21, Sabato 18 ore 19.30, Domenica 19 ore 16



Rilettura di uno dei grandi classici della letteratura, Frankenstein, scritto nel 1817 da Mary Shelley. Lo spettacolo, che racconta come è nato il capolavoro, è realizzato in collaborazione con la Scuola Holden - i cui allievi, guidati da Emiliano Poddi, hanno scritto il testo - e le Scuole Tecniche San Carlo, che hanno curato le scenografie.

INFO: Teatro Studio Bunker, via Paganini 25, www.accademiadeifolli.com XUMU' - PREAMBOLI D'ATTORE

Venerdì 17 e sabato 18 maggio ore 19.30



In scena 20 allievi del Primo Anno di corso di Flic Scuola di Circo, giovani tra i 18 e i 24 anni di età provenienti da diverse regioni italiane e dall'estero. Un processo di creazione di due settimane diretto dagli artisti e registi Alessandro Maida e Giorgio Bertolotti che darà alla luce uno spettacolo in cui gli allievi e le allieve potranno mostrare i progressi ottenuti in un anno di lavoro che si è svolto in 1.500 ore di lezioni ed esperienze varie.

INFO: Spazio FLIC, via Niccolò Paganini 0/200, www.flicscuolacirco.it, tel. 011.530217





PER I BAMBINI

VALENTINA VUOLE

Sabato 18 maggio ore 17.30, Domenica 19 ore 11



Questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché vuole sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi. Dai 3 anni, con attori e pupazzi. Accademia Perduta. Con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti.

INFO: Teatro Ragazzi Trg, corso G. Ferraris 266, casateatroragazzi.it