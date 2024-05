Ginnastica artistica, Vertigimn e Alma Pradelli: un duo che funziona

Lo scorso weekend a Riccione si è svolta la finale nazionale del Campionato Individuale Allieve GOLD di Ginnastica Artistica: una competizione al massimo livello che rappresenta il culmine della stagione per le ginnaste Italiane. Alma Pradelli (classe 2013) ha detto la sua dimostrando che il coraggio, il sacrificio e la passione sono i tre cardini fondamentali per poter affrontare questo sport.

Il coraggio di portare in gara elementi difficili, nonostante qualche caduta in prova, l’ha aiutata a raggiungere un ottimo 31 esimo posto nella finalissima, miglior risultato di categoria per il Piemonte e miglior risultato per la nostra Alma contro se stessa, con un miglioramento di oltre 4 punti, rispetto al suo miglior punteggio regionale.

Nella giornata di sabato 18 maggio le ginnaste si sono affrontate nella gara di qualificazione con i loro esercizi base, dove Alma si è classificata al 33 esimo posto su quasi 90 partecipanti. Qui il premio va al sacrificio: esercizi provati e ripetuti e rifiniti e studiati infinite volte, anche quando l’umore è basso, anche quando fisicamente non si è a posto, senza mai rinunciare al proprio sogno.

Domenica, nella finalissima, l’obiettivo della nostra atleta era quello di dare il massimo a parallele e a corpo libero. È qui che entra in gioco la passione. La passione di Alma verso queste due specialità e la passione che certo non manca al suo tecnico Fabrizio Fanizzi che con tutto lo staff dell’a.s.d. Vertigimn sono la pedana che sospinge nel volteggio insieme alla buca che accoglie la caduta.

Obiettivo centrato dunque: con il 20 esimo miglior punteggio di giornata a parallele e un punteggio al corpo libero che supera i 16 punti, Alma e la Vertigimn possono considerarsi ampiamente soddisfatti del lavoro svolto.

Giù il cappello, dunque, e continuate così.