Salvini contestato da ambientalisti a Trento: "Non avete capito niente della vita"

(Adnkronos) - "Complimenti ai fischiettanti, un applauso ai creativi che accolgono a Trento... più forte l'applauso, grazie ragazzi, rendete frizzante la giornata quelli che vogliono le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone per inquinare di meno: a Trento non avete capito niente della vita". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, nel prendere la parola alla XIX edizione del Festival dell'Economia di Trento, a chi lo ha contestato in apertura del suo intervento, al panel 'Come sarà l’Italia dei trasporti, obiettivo 2032'. A chi gli ha parlato di siccità, legata al cambiamento climatico, Salvini ha ricordato le forti piogge al Nord degli ultimi tempi: "Hai sbagliato indirizzo, vai in Veneto a parlare di siccità, fenomeno...".