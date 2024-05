Playoff Serie A maschile: vittoria per l’IVECO CUS Torino Rugby su Prato ed è finale

L’IVECO CUS TORINO RUGBY ribalta il risultato dell'andata e conquista con orgoglio la finale.

La formazione di serie A maschile ha sconfitto all’Albonico, vestito a festa con il tifo delle grandi occasioni, i Cavalieri Union Rugby per 29-6 nella semifinale di ritorno dei playoff promozione per il campionato di Serie A Élite.

Le parole del Presidente cussino Riccardo D’Elicio: “questi ragazzi sono l’orgoglio della società e del CUS Torino. Questo momento rimarrà nella storia ma i ragazzi e lo staff se lo devono godere sino in fondo, sino all’ultimo minuto della finale perché rimarrà nel tempo. Quindi grazie a tutti voi per quello che avete fatto sino ad oggi. Naturalmente come dirigente sportivo non mi piace perdere, quindi avanti tutta verso la finale”.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: “abbiamo lavorato tutta la settimana con la convinzione di non essere quelli della scorsa partita, perché una partita così non l’avevamo giocata in tutta la stagione. Abbiamo utilizzato l’esperienza vissuta nello scorso match per preparare questa settimana e la prestazione di oggi. Complice anche l’età molto giovane dei nostri ragazzi, è stato per loro molto importante vivere un momento come quello della scorsa settimana e trasformarlo in qualcosa di bello come la partita di oggi, per tutta la nostra società. Per noi giocare la finale è un orgoglio, è quello che avrebbero voluto fare le 36 squadre e ci arrivano a giocarla solo in due; noi giochiamo ogni partita per dare il massimo e lo faremo anche sabato prossimo contro la Lazio. Ci crederemo fino in fondo e cercheremo di portarla a casa, noi sappiamo giocare le finali”.

Le parole del General Manager dell’IVECO CUS Torino Rugby Salvatore Fusco: “la società sarà vicina a tutti i ragazzi e allo staff che hanno fatto questo lavoro straordinario. Anche le energie saranno adeguate a quello che loro hanno fatto, questo non è un punto d’arrivo ma è un punto del loro percorso. Dopo la passata stagione è stato ricostruito un percorso con nuovi borsisti AGON e con il gruppo storico di chi è ormai da anni al CUS, non ci aspettavamo quindi di arrivare già a giocarci una finale per l’Élite. Abbiamo accelerato il processo ma se ce lo meritiamo è giusto aver raggiunto la finale”.

Appuntamento quindi sabato prossimo a Firenze (orario ancora da definire) per la finale dei playoff promozione per il campionato di Serie A Élite tra l’IVECO CUS TORINO RUGBY e la Lazio Rugby.