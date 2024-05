Ethereum può arrivare a 4.000 dollari, ma i trader puntano anche su WienerAI che in presale ha raccolto più di 3 milioni di dollari

Dopo l’approvazione degli ETF su Ethereum, l’altcoin ha registrato un aumento di valore significativo, raggiungendo un massimo di due mesi di 3.595 dollari. Il valore di Ethereum è cresciuto del 26,32% negli ultimi 7 giorni e del 2,55% nelle ultime 24 ore.

Il volume di trading nelle 24 ore è aumentato del 63,62% arrivando a 16 miliardi, mentre il market cap si attesta 434 miliardi.

Alla luce dell’aumento di Ethereum, gli analisti si stanno chiedendo se la famosa altcoin possa raggiungere e superare i 4.000 dollari in questi mesi.

In generale, la recente price action di Ethereum è stata caratterizzata da un significativo rialzo, spingendo la criptovaluta verso il livello di resistenza dei 4.000 dollari.

Dopo aver mantenuto il supporto dei 2.800 dollari per oltre un mese, Ethereum ha visto un'impennata della pressione d'acquisto, culminata in un aumento del 20% registrato il 20 maggio.

La criptovaluta si trova in un momento critico, in quanto superare e mantenersi al di sopra dei 4.000 dollari potrebbe segnalare un continuo slancio rialzista. Se non dovesse riuscirci, Ethereum potrebbe subire una discesa sotto i 3.500 dollari.

Gli indicatori tecnici come il golden crossover del MACD e il valore sopra le medie mobili chiave suggeriscono un sentiment rialzista nei confronti dell’asset. Mantenendo una crescita costante, Ethereum può raggiungere i 4.000 dollari entro la fine di maggio.

Chiaramente, molto dipende dal volume di trading e dei trader stessi che dovranno continuare ad avere fiducia nell’asset, continuando a investire e mantenendo il sentiment positivo.

Va detto che Ethereum potrebbe ricevere una notevole spinta anche dalla possibile crescita post-halving del Bitcoin.

Sebbene sia stato molto atteso dai trader e dai miner, l’evento non ha portato a un aumento immediato della criptovaluta che al momento ha un valore che oscilla intorno ai 68.000 dollari.

Secondo alcuni analisti, la crescita post-halving del BTC potrebbe arrivare entro la fine del 2024, ovvero circa a sei mesi dall’evento.

Indipendentemente dal valore di Ethereum e del Bitcoin, molti trader stanno puntando su nuovi token innovativi, come ad esempio WienerAI.

Si tratta di un progetto che intende fornire un trading bot IA ai trader neofiti ed espert che comprano il token WAI.

Gli analisti ritengono che WienerAI abbia un ottimo potenziale di crescita nel breve termine, rivelandosi quindi un buon asset per diversificare i propri investimenti.

WienerAI

WienerAI ha raccolto più di 3 milioni di dollari in presale, con il token WAI venduto a un valore di 0,000711 dollari. Questo dimostra l’interesse crescente dei trader in cerca di token speculativi e degli appassionati di criptovalute basate sull’intelligenza artificiale.

Uno dei vantaggi di WienerAI è la possibilità di far subito staking dei token, acquistandoli con ETH, USDT o carta di credito sul sito ufficiale della presale.

Lo staking permette di guadagnare ricompense passive in base all'APY, con un tasso di 3938 Wiener per blocco Ethereum, distribuiti nell'arco di due anni.

La mascotte di WienerAI è un bassotto appassionato di tecnologia, capace di navigare nella blockchain e sugli exchange per guidare i trader nelle loro operazioni.

Il simpatico bassotto cibernetico, creato in un laboratorio del futuro, rispecchia l’intenzione del progetto di unire le meme coin con l’utilità di un trading bot IA di criptovalute.

Il trading bot IA sarà accessibile ai titolari del WAI e caratterizzato da un’interfaccia intuitiva ideale per i principianti che vogliono ricevere un valido aiuto per i primi investimenti in criptovalute.

WienerAI sarà in grado di rispondere a tutte le domande inerenti alle criptovalute ed effettuare previsioni sul valore degli asset.

Inoltre, il trading bot sarà in grado di suggerire agli utenti i migliori DEX per acquistare i token analizzati, competendo con i bot al valore più conveniente, aiutando così gli utenti a massimizzare i loro profitti.

La tokenomics prevede una fornitura totale di 69 miliardi di token, assegnati al 30% alla presale e il 20% allo staking. Un ulteriore 20% sarà dedicato alla community e il 10% alla liquidità per il listing su DEX e CEX previsto al termine della presale.

