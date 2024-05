L'agenda elettorale del candidato sindaco di Rivoli Michele Boulanger

Il candidato sindaco di Rivoli per il M5S Michele Boulanger incontrerà i cittadini venerdì 31 maggio alle ore 21 nei giardini Falcone di via Sestriere.

"A tutti i presenti porremo una semplice domanda: una città nella quale da 10 anni la popolazione è stabilmente sotto i 48000 abitanti e dispone di un PRGC che prevede una capacità insediativa teorica di quasi 66000 abitanti, perché si vuole fare una variante che aumenti di ulteriori 2200 unità la capacità insediativa teorica?", si domanda il candidato sindaco del M5S.

La stragrande maggioranza delle nuove costruzioni sorgerà a poca distanza dalla stazione Metro di Cascine Vica ed l' intera area tra Corso Francia, via Tevere, via Sestriere e via Tagliamento diventerà un unico blocco di cemento alto fino a 35 metri. Via i giardini solo cemento. Non ci vuole molto per dare una risposta: con l' arrivo della Metro l' area diventa un ghiotto boccone per i palazzinari", conclude Boulanger. "Cosa risponde l'Amministrazione di Rivoli?".