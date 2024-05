Sette corse per un ultimo grande appuntamento di trotto per il maggio dell'ippodromo di Vinovo

Manca ancora un ultimo appuntamento per chiudere il maggio di trotto a Vinovo. Succederà venerdì 31 con altre sette corse al via dalle 16.30, con ingresso al solito libero e gratuito per tutti. Sette le corse in programma e il centrale di giornata sarà il Premio Legni Pregiati, un miglio riservato a cavalli anziani.

Favori del pronostico per Ciel Joyeuse, allievo di Andrea Guzzinati che lo interpreta. Ha vinto nella sua ultima uscita e avrà di nuovo come avversaria Damadicuori Font insieme ad Andrea Farolfi. Ma ci sono altri soggetti da tenere d'occhio, come D Day AS insieme a Santo Mollo e Dingo con Daniele Demuru.

Nel sottoclou, il Premio Mogano, al via sei soggetti di tre anni sempre sul miglio. Una corsa molto incerta anche se Furia Love Baldo, allieva di Dodo Loccisano, potrebbe scattare davanti a tutti Tentano il colpo i due cavalli di Santo Mollo, Fiandra St (con il figlio Simone) e Faymonville St che interpreterà lui stesso. E poi Favola Bar. Con Guzzinati che scatterà dal palo.

Complicato fare un pronostico nella prova riservata ai gentlemen, il Premio Olmo per anziani sul miglio. E nel Premio Faggio che aprirà la giornata ci sarà il ritorno in pista di Enjoy Dream con Farolfi, in rottura nella sua ultima uscita.