Basket, la Reale Mutua rinnova fino al 2026 l'accordo con Matteo Schina

Il giocatore triestino sarà uno dei punti di forza anche della nuova squadra affidata a coach Boniciolli

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’accordo per il prolungamento del contratto con Matteo Schina fino al 30 giugno 2026. Schina e la società gialloblù continuano così insieme il loro percorso che prosegue già da due stagioni, un cammino durante il quale il giocatore triestino è cresciuto in maniera significativa a livello individuale, affermandosi come una pedina importante per il presente e il futuro della Reale Mutua. Playmaker classe 2001, Schina può essere considerato a tutti gli effetti un veterano per l’esperienza maturata nonostante la sua giovane età. Nella stagione appena conclusa ha registrato medie di 7.2 punti, 2.3 rimbalzi e 3 assist in 19.7 minuti di utilizzo, nelle 32 partite disputate tra stagione regolare e playoff. È stato inoltre l’unico giocatore nel campionato di Serie A2 Old Wild West ad aver firmato una tripladoppia nella regular season 2023/24, con la sua prestazione da 11 punti, 10 rimbalzi e 11 assist nel match in trasferta dello scorso 30 dicembre contro Vigevano. “Dopo la conferma di Matteo Ghirlanda, sono particolarmente contento che un ragazzo che stimo e conosco bene come Matteo Schina, anche lui del 2001, sia un altro giocatore che ha accettato di vivere con noi il prossimo biennio, nel tentativo di costruire una squadra ambiziosa, basata sul lavoro, sull’entusiasmo, sul desiderio e sulla disciplina”, afferma coach Matteo Boniciolli. “Avevo già allenato Matteo tre anni fa, quando fu premiato Miglior Giovane delle Finali Playoff di Serie A2. Siamo entrambi di Trieste, perciò abbiamo già avuto la possibilità di lavorare insieme in questi giorni sul suo miglioramento individuale. Sono convinto che lui e Ghirlanda possano essere una buonissima base di ripartenza per questo nuovo programma torinese.” “Sono molto contento di restare a Torino,” dichiara Matteo Schina dopo aver siglato il nuovo accordo con la Reale Mutua. “Non vedo l’ora di ritornare a lavorare con la squadra ed avere la possibilità di competere sotto la guida di coach Boniciolli, un allenatore che conosco bene e a cui sono grato per la fiducia che ha riposto in me. Ai tifosi voglio dire che il vostro supporto sarà fondamentale, sono carico e non vedo l’ora di continuare a lottare per la maglia gialloblù”.

