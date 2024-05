"Yoga a raggi liberi": un'esperienza immersiva, da vivere ognuno nel corpo che abita

" Dove non arriva il corpo arriva la mente, dove non arriva la mente arriva lo spirito ". Questo, il motto che Patrizia Saccà ha fatto proprio nel dar vita, nel 2018, allo " yoga a raggi liberi ".

Ex atleta paralimpica e campionessa nella specialità di tennis da tavolo, Patrizia è disabile dall'età di 13 anni, a seguito di una caduta. Il suo incontro con lo yoga avviene nel 1992, quando doveva allenarsi per le Paralimpiadi di Barcellona. Dopo anni di studio, però, sceglie di iniziare ad insegnarlo a tutti coloro i quali convivono con una condizione di disabilità, congenita o meno.

Insegna a stare nel "quì ed ora", ad ascoltarsi ed ascoltare il mondo attorno a noi lavorando attivamente sul respiro e sulla concentrazione. A lasciar fluire via ogni emozione negativa e tutto ciò che inficia il mantenimento del proprio equilibrio interiore.

Ma allo stesso tempo consente di "uscire" da sé stessi e divenire tutt'uno con il mondo che ci ospita, come segno tangibile di gratitudine verso la natura e quel soffio che dona la vita, quale che sia l'origine, in base al credo di ognuno.

Perché qualunque sia la condizione in cui lo si pratica, la propria storia di vita, il corpo che si abita, lo yoga non ha limiti e non ne impone.