Todays 2024, continuano gli headliner: gli Overmono si esibiranno giovedì 29 agosto

Continuano i grandi annunci di TODAYS: sul Main Stage del Parco della Confluenza di Torino giovedì 29 agosto i nuovi headliner appena annunciati saranno gli OVERMONO. Prima di loro si esibiranno YELLOW DAYS e C’MON TIGRE.

L’annuncio arriva subito dopo quello di Arlo Parks, headliner di martedì 27 agosto, che si esibirà dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh e Giøve, e di LCD Soundsystem, previsti invece per lunedì 26 agosto insieme a Nation of Language, Khompa feat. Akasha, Giulia’s Mother. Il cast di TODAYS continua quindi a prender forma con grandi nomi della scena internazionale e nazionale e cresce l’attesa per gli appuntamenti che accenderanno TORINO dal 23 agosto al 2 settembre.

Gli OVERMONO sono i fratelli Tod ed El Russel: cresciuti nelle zone rurali del Galles meridionale, dal 2020 per circa due anni hanno pubblicato una serie di EP per XL Recordings. Queste uscite hanno consolidato la percezione del duo come produttori underground fortemente innovativi e sono valse elogi da artisti come Thom Yorke. Il singolo del 2021 “So U Kno” - premiato come brano dell'anno da Resident Advisor - li ha consacrati come gli artisti elettronici più interessanti del Regno Unito. I singoli pubblicati con l’amico e pioniere della musica dance britannica Joy Orbison hanno fatto emergere i lati migliori di entrambi gli artisti, brani che si sentono ugualmente a casa in un club da 200 posti o sul palco principale di Glastonbury.

Nel 2023, gli OVERMONO hanno pubblicato il loro atteso album di debutto, “Good Lies”, acclamato dalla critica (“UK rave history is distilled to perfection” - The Guardian); il disco è arrivato al numero 11 della classifica britannica ed è considerato uno dei più grandi dischi elettronici prodotti negli ultimi anni.

Gli OVERMONO continuano a dominare la scena live, esibendosi nei migliori locali e festival di tutto il mondo, come Fuji Rock, Coachella, Portola, Primavera, Ancienne Belgique, The Roundhouse, Brooklyn Steel e Santa Barbara Bowl, dove si sono esibiti come special guest dei Chemical Brothers. Il 29 agosto a questi grandi palchi si aggiungerà anche quello di TODAYS nel Parco della Confluenza di Torino.

Prima di loro si esibiranno YELLOW DAYS, pseudonimo del ventiquattrenne musicista britannico George Van Den Broek, che con tre album acclamati dalla critica, tournée in giro per il mondo e un devoto seguito con oltre 250 milioni di riproduzioni su Spotify, si è imposto sulla scena internazionale, e C’MON TIGRE, progetto di casa nostra che con suo il electro-jazz dalle contaminazioni multiculturali è stato elogiato dalla critica italiana, francese e tedesca.

Per info: https://www.ticketone.it/<wbr></wbr>artist/todays-festival/.