Metro 2, Conticelli: "Ci opporremo al taglio del governo sulle fermate"

"La linea 2 della metro non è solo un’infrastruttura fondamentale per il nodo dei trasporti metropolitano, ma rappresenta il riscatto della zona nord, conquistato da un intero territorio, che ha raccolto l’impegno trasversale di quasi tutte le forze politiche, chi prima chi dopo". Lo sostiene Nadia Conticelli , capogruppo Pd Comune di Torino.

"Il ministro Salvini pochi mesi fa è venuto a Torino, per annunciare la partenza della gara su Metro due e rassicurarci sul fatto che si sarebbero trovati i fondi anche per coprire l’aumento dei costi dei materiali. Se, alla soglia delle elezioni, il governo viene meno ai propri impegni mi viene il dubbio che si stia facendo politica sulla pelle dei cittadini".

"È virtuoso che il commissario straordinario cerchi in ogni modo di salvare l’opera, anche rivedendo il numero delle fermate, ma non accetteremo che finisca così.

"Ho presentato una richiesta di comunicazioni in aula al sindaco Lo Russo e un ordine del giorno che chiede al Governo di mettere i fondi che mancano per coprire il caro materiali".

"Mercoledì 5 giugno alle 19 ci ritroveremo con i cittadini in piazza Bottesini per parlare di Metro due e dei prossimi passaggi. Questa è un’opera trasportistica che darà sollievo alla zona che presenta la peggiore qualità dell’aria della città e che unirà la zona nord alle sedi universitarie di Manifattura Tabacchi, Campus Einaudi e Politecnico. Sarà un’opportunità importante anche per il patrimonio immobiliare di Barriera di Milano, oltre che per chiudere finalmente la ferita aperta del trincerone di via Gottardo e via Sempione".