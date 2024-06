La Circoscrizione 5 si è messa in corsa per la "maratona": parte del ricavato a Casa Ugi

Lo "start" della corsa podistica ha avuto luogo dal cortile antistante la Circoscrizione 5 e ha interessato oltre 20 associazioni sportive di Torino, Collegno, Settimo Torinese, None con circa 350 partecipanti .

L'evento è stato seguito con estrema attenzione dalla federazione italiana di atletica leggera. Presente il Presidente provinciale Salvatore Piras.

La Circoscrizione 5, rappresentata alla partenza della maratona dal Coordinatore allo sport Luigi Borelli, ha espresso soddisfazione: "L'esperimento proposto da una associazione sportiva del territorio ci ha visto da subito interessati. Queste iniziative oltre a valorizzare lo sport, mettono in risalto le bellezze dei nostri quartieri e fanno vivere un'esperienza migliore sia ai residenti - che percepiscono i propri luoghi come ricettivi di eventi di qualità - sia per gli sportivi arrivati da ogni parte della Città".