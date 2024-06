sPAZIO211 Open Air: da Sethu a Cani Sciorrì, la nuova rassegna estiva di concerti e non solo

Arriva sPAZIO211 OPEN AIR, uno spazio di libera espressione, accessibile, inclusivo da lunedì 3 giugno a sabato 28 settembre con una programmazione di concerti, DJ set, spettacoli e festival multiculturali che faranno da cornice a un palinsesto di attività quotidiane, workshop e laboratori per tutte le età.

Main stage

Il cuore della rassegna estiva si svolgerà tra il 4 e il 14 luglio sul main stage dell’arena open air. Non mancano i simbolismi: ad aprire le danze, nel contesto del primo anniversario della rassegna T!LT: Turin Is Louder Today, ci saranno i bdrmm e gli Atlante, due artisti che rappresentano da una parte la peculiare capacità della direzione artistica di scovare nuovi talenti e anticipare le tendenze, dall’altra un omaggio alla tanto amata storicità di sPAZIO211 che da sempre pone un occhio di riguardo alle nuove proposte artistiche della scena indipendente internazionale. Come il passato e il futuro che abbracciano il presente, gli appuntamenti di sPAZIO211 OPEN AIR accoglieranno tra le proprie sponde la Finale di Pagella Non Solo Rock 2024 con special guest i Tropea e la terza edizione di Rockish Festival quest’anno in versione Torino Calling: due palchi, sette band e 4 ore di concerti no-stop dall’indie-rock al pop-punk passando per grunge, rap-rock e alternative. Si esibiranno poi diversi rappresentanti dell’indie-pop italiano tra cui i Selton, L’Officina della Camomilla, Sethu e Postino ma anche band storiche del noise e dell’emocore piemontese come Titor e Cani Sciorrì.

Creative Hub

Con l’iniziativa Creative Hub, sPAZIO211 estende i suoi orizzonti e rafforza ancor di più il proprio ruolo di presidio culturale e sociale, aprendo le porte al pubblico anche di giorno.

Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19, sarà attiva fino a metà agosto un’aula studio/coworking con free Wi-Fi, parcheggio gratuito custodito per monopattini e biciclette, aria condizionata, bookcrossing, area relax e servizio bar/caffetteria in collaborazione con Campus Diffuso, ATT Impresa Sociale e Bagni Pubblici di via Agliè.

Dal lunedì al mercoledì, dalle 16 alle 19, saranno attivati i coinvolgenti laboratori di Percussioni, Scacchi, Sartoria, Disegno Manga, Giocoleria e Scrittura Fantasy in collaborazione con ATT Impresa Sociale, Progetto Slip, Best Fall e Cascina Fossata; tutti i laboratori si svolgeranno con cadenza settimanale e sono progettati per essere completamente inclusivi ed accessibili anche per persone con disabilità fisiche e/o cognitive.



Ricette d'Africa

Dall’indie al rock, passando per pop, elettronica, grunge, stoner, post-punk, dark wave, rap, hip hop, cantautorato e afrofuturismo, il palinsesto estivo di sPAZIO211 ospiterà più di 30 eventi musicali durante cui si alterneranno oltre 70 artisti italiani e internazionali, con un occhio di riguardo al panorama indie-rock emergente torinese e agli artisti più attivi e apprezzati della comunità africana locale. Il 60% degli eventi si svolgerà ad ingresso libero o con possibilità non obbligatoria di donare un’offerta Up To You mentre i restanti avranno dei biglietti calmierati tra gli 8 e i 20 euro.

A sottolineare l’importanza delle nuove relazioni e connessioni del tempio della musica torinese con la comunità africana spicca tra tutte la collaborazionecon Renken Onlus: associazione culturale che dal 2006 promuove dialogo, solidarietà e cooperazione tra Italia e Senegal, usando tre strumenti: educazione, cultura e impresa.

Gli eventi musicali partiranno il 13 giugno proprio con creativAFRICA: Africa Futura: due giornate di festival multidisciplinare e multiculturale all’insegna dell’afro-futurismo tra concerti, DJ set, spettacoli per bambini, talk, laboratori di cucina e agro-ecologia in collaborazione con Renken e Jigeenyi; in lineup eccellenze internazionali del calibro di Amira Kheir, Awa Fall e DJ Lass Angel Vibes.

Il filone afro-futurista sarà inoltre portato avanti per tutta l’estate grazie al format Leep Cool, una volta a settimana dal 21 giugno al 21 settembre sempre in collaborazione con Renken. Le Ricette d’Africa di Jigeenyi accompagneranno invece tutti gli eventi serali fino a fine luglio.

Clubbing diurno spaziodance e Oltranza Festival

In continuità con le attività svolte durante l’anno, l’estate di sPAZIO211 ospiterà tre appuntamenti di sPAZIOdance, l’evento di clubbing diurno riservato a persone con disabilità fisiche e/o cognitive in collaborazione con Facce di Dadi.

Il 7 luglio si terrà invece Oltranza Festival, evento musicale completamente accessibile e fruibile anche da persone con disabilità fisiche, cognitive e sensoriali in collaborazione con Soundset Aps e Indiependence. La collaborazione permetterà anche alcune migliorie strutturali permanenti tra cui il posizionamento di numerosi stabilizzatori di ghiaia per migliorare l’accessibilità dell’area food & beverage a persone con carrozzina e/o altre difficoltà motoria.

TITL

Dopo una breve pausa che partirà il 12 agosto, le attività riprenderanno a settembre con gli ultimi appuntamenti laboratoriali e una serie di concerti imperdibili.

La nuova stagione di T!LT ripartirà con i pionieri americani del garage-punk tinto di blues The Gories e con il produttore britannico Matthew Herbert. Due concerti imperdibili che anticiperanno una rassegna indoor da tenere a mente: in programma tra ottobre e dicembre artisti del calibro di Daniel Norgren, Joshua Idehen (The Comet Is Coming), John Maus, il grande ritorno degli Starsailor, Asher Roth, Tapir! e tanti altri.